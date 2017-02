Velký úspěch zažívá gymnazistka z Jihlavy. Ve studiu bude pokračovat na Oxfordu

Jihlava – Ještě nemá maturitu za sebou a už je přijata na prestižní Oxfordskou univerzitu. Velký studijní úspěch právě zažívá devatenáctiletá Tereza Maláčová z Gymnázia Jihlava.

Univerzita Oxford.Foto: Deník/archiv

Z Oxfordu jí přišla otevřená nabídka ke studiu, která stvrdila její výjimečné studijní kvality.

„Terezy klasifikace za osm let studia byla vynikající. Bodovala na mnoha soutěžích v anglickém jazyce. Dokonce byla vybrána pro setkání na americkou ambasádu v Praze," poznamenal Pavel Suk, ředitel Gymnázia Jihlava. Nabídka Tereze zajistila mimo jiné i potřebné finance. „Není to zas tak výjimečná situace.

Mnoho našich absolventů odchází za studiem na vysoké školy do zahraničí. Jsou to především studenti angličtiny a vybírají si univerzity ve Velké Británii nebo v Americe," dodal Suk.

Už během studia si gymnazisté na Vysočině mohou angličtinu a francouzštinu vylepšit na ročním studijním pobytu v zahraničí. S tím jim pomáhá Kraj Vysočina. „Letošní školní rok máme v zahraničí dva studenty. Ve francouzské oblasti Champagne-Ardenne studuje žákyně z telčského gymnázia. Jeden student z Humpolce odjel na střední školu do finského Tampere. Ten si ale studium domluvil sám. Kraj mu jenom finančně pomáhá," dodal Jan Skála, který má za Kraj Vysočina program na starosti. Žák z Humpolce kromě angličtiny musí navíc zvládnout i finštinu, jelikož chodí na běžné gymnázium jako jeho finští spolužáci.

STUDENTI TRÁVÍVÍCE ČASU VE ŠKOLE

V zahraničí na žáky čeká mnohem intenzivnější výuka, než je tomu v České republice. Ve Francii studenti tráví téměř celý den ve škole, ale o to více tam mají prázdninových dní. Během nich se čeští studenti mohou vrátit domů. Navíc o víkendech se o ně budou starat hostitelské rodiny, které jim přiblíží život Francouzů.

Do programu Rok v Champagne-Ardenne se mohou přihlásit žáci středních škol z Vysočiny ve věku patnáct až sedmnáct let. Čas na zaslání přihlášky mají do konce února. Předpokladem je nejen znalost francouzského jazyka, ale především motivace a také dostatek financí.

„Pokud student absolvuje celý rok, tak Kraj Vysočina mu udělí částku kolem čtyřiceti tisíc korun, což je asi jedna třetina všech nákladů. Hodně záleží na aktivitách studenta a také na tom, kolikrát cestuje domů," poznamenal Skála. Pro rodinu je roční pobyt dítěte investicí do jeho budoucnosti. Na konci školního roku žák získá Europass, což je potvrzení o absolvování studia. Francouzský školní rok se dělí na trimestry a za každý si student odnese vysvědčení se slovním hodnocením.

ZUZANA RODOVÁ