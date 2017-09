Většina koupališť už osiřela, správci si letošní sezonu chválí

Vysočina – Na koupalištích letos zažili dobrou sezonu, jak vesměs říkají jejich provozovatelé správci. Venkovní koupaliště na Vysočině se zavřela na konci srpna, jen v Lukách nad Jihlavou mají v plánu ještě na víkend otevřít. Od pondělí 11. září ale sezona skončí i tam.

Správci koupališť vesměs hodnotí letošní léto jako standardní nebo úspěšnější než v minulých letech. „Předpokládám, že i nám provozní náklady pokryjí peníze vybrané ze vstupného a doplňkových služeb koupaliště,“ uvedl starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl. Například brigádníci dostali zaplaceno pouze za ty hodiny, které fyzicky odpracovali. „Máme s nimi uzavřené dohody, takže počítali s tím, že když nebude přízeň počasí, že si nic nevydělají,“ dodal Wölfl.

„Když jsem slyšel, že bylo nejteplejší léto za poslední roky, tak se mi to s ohledem na návštěvnost moc nezdálo. Léto bylo nevyzpytatelné, během dne se počasí hodně měnilo,“ uvedl starosta Třeště Vladislav Hynk. Na provozní náklady si místní koupaliště Malvíny vydělalo. Když k tomu ale ve městě připočítají investice, tak veselé to není. „Museli jsme udělat na koupališti drobnější investiční akce, ty ovšem z vybraného vstupného nepokryjeme,“ dodal starosta Hynk. Letošní sezona příliš nenadchla ani brigádníky. Když je totiž město Třešť odvolalo ještě před službou, tak jim nic nezaplatilo. „V případě, že brigádník ráno přišel a v jednu hodinu šel domů, tak jsme mu do té jedné hodiny zaplatili plnou odměnu a zbytek dne dostal padesát procent odměny,“ dodal Hynk.

Provoz koupališť radnice dotují často. „S tím se prostě musí počítat, že takové zařízení bude spíš prodělávat,“ komentoval to Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Perštejnem. Tam je venkovní koupaliště s vyhřívanými bazény součástí Areálu sportu, na který město podle Pačisky ročně doplácí zhruba od 300 až do 500 tisíc korun. Kolem 300 tisíc „přidává“ na provoz místního koupaliště Palouky i Velké Meziříčí. Na Paloukách vodu v bazénech ohřívá jen slunce.

V jihlavském Vodním ráji byl letos rekordním dnem 1. srpen. „Přišlo se vykoupat 3 066 lidí. Návštěvnost přes dva tisíce lidí během celého léta byla pouze jedenkrát. Za sezonu, která trvala necelých sto dní, jsme měli třiadvacet dnů úplně zavřeno,“ poznamenal Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ), které se o bazén starají. Oproti loňsku přišlo o více než 4 tisíce návštěvníků více. „Přesto nemůžeme být spokojeni a sezonu z návštěvnického i finančního pohledu za průměrnou,“ dodal mluvčí SMJ.

V Bystřici i v Meziříčí měli letos sezonu lepší než loni. „Letos bylo hezky, i když bylo méně tropických dnů. Návštěvníků přišlo například o pět tisíc více než loni,“ zmínil Karel Vidlák, správce meziříčského koupaliště Palouky. „Co se týče počtu návštěvníků, řekl bych, že letošní sezona byla druhá nejlepší,“ pochvaloval si také návštěvnost humpoleckého koupaliště Žabák zástupce provozovatele humpoleckých sportovišť Jiří Hynek. Areál koupaliště Žabák letos využilo 14,5 tisíce platících návštěvníků. Rekordní počet plavců, o 2,5 tisíce více, jich tam zaznamenali před dvěma roky.

Více lidí než loni zamířilo i na koupaliště na Třebíčsku, i když rekordy nepadaly. Polanka v Třebíči nebyla výjimkou. „Díky příznivějšímu počasí k nám zamířilo asi o patnáct až dvacet procent více návštěvníků než v minulém roce,“ sdělil Jiří Novák, ředitel aquaparku Laguna. O 5 tisíc více plavců zamířilo i do venkovních bazénů v Moravských Budějovicích, větší počet příchozích zaznamenali i v Jemnici. Na koupaliště v Havlíčkově Brodě přišlo 21 tisíc plavců, při velkém horku až osm set denně.

Na Žďársku zatím rok od roku stoupá počet lidí, kteří v létě využívají služby relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou. To ale není klasickým koupalištěm – vnitřní bazény tam v létě spíše jako doplněk vždy „propojí“ s malým venkovním bazénem a opalovací loučkou. Letos se tam o prázdninách rekreovalo 29,5 tisíce lidí. „Centrum má celoroční provoz, město ho ročně dotuje zhruba pěti až šesti miliony korun,“ sdělil Vladimír Kovařík, ředitel příspěvkové organizace Sportis, která relaxační centrum spravuje.

Výrazně vyšší návštěvnost zaznamenali provozovatelé koupališť například v létě před dvěma lety - padaly rekordy teplotní i návštěvnické. „Dva roky zpátky jsme měli za léto dvanáct dnů, kdy na koupaliště dorazilo přes tisíc lidí, letos jsme měli takovéto dny pouze dva,“ řekla Miroslava Bendová, ředitelka koupaliště v Moravských Budějovicích.

„Během letošního léta nebyla taková dlouhá období tepla. Bývají týdenní nebo i desetidenní vlny veder, které jsou pro nás lepší. Průměrná návštěvnost na jeden otevřený den tedy asi nebyla až tak dobrá jako v jiných letech, ale celkově byla sezona dobrá,“ zhodnotil Jiří Hynek z humpoleckého koupaliště Žabák. O teplotní výkyvy se tam ale už druhým rokem starají dvě tepelná čerpadla. „Byla nejlepší investicí, co se týče komfortu návštěvníků. Během posledních dvou let chodí lidé prakticky pořád – vědí, že i po studené vlně je voda v koupališti teplá. Většinou má tak třiadvacet stupňů, ale ohřeje se i na dvacet šest stupňů Celsia,“ informoval Hynek.

„Pokud jde o nejteplejší den v letošním roce, tak to byl 3. srpen, kdy jsem v Novém Městě na Moravě naměřil 32,5 stupně Celsia,“ připomněl Oldřich Pojezný z Nového Města na Moravě, který se meteorologii věnuje už řadu let. Červenec byl letos mimořádně úspěšný na srážky. „Napršelo 143,3 milimetrů. V srpnu to ale bylo jen 42,5 milimetru,“ informoval Pojezný. „Velké nárazy srážek byly 7. července, kdy napršelo 41,2, a 20. července, to jsem naměřil 44,4 milimetry. Třikrát se také letos vyskytly kroupy, a sice 6. července a 16. a 22. června,“ dodal ještě Oldřich Pojezný.

Koupaliště Vysočina návštěva (v tisících)

2017 2016

Havlíčkův Brod 21,5

Vodní ráj Jihlava 39 35

Malvíny Třešť 17 17

Žabák Humpolec 14,5 17

Bystřice n. Pern. 15

Palouky Velké Meziříčí 17,4 12,5

relax. centrum Žďár n. S. 29,5 28

Jana Kodysová, Monika Pelíšková, Denisa Šimanová, Adéla Fričová, Lucie Ješátková