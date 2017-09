VIDEO: Leštěnka na přehlídky? Kdepak, traktor musí pracovat

Třeštice /VIDEO A FOTOGALERIE/ – Kapoty traktorů i v pošmourném nedělním počasí oslňovaly v Třeštici už do dáli. Konal se tu totiž sraz traktorů značky Zetor. A jejich majitelé si dali pořádně záležet na tom, aby jejich plechoví miláčci vypadali dobře. Do malé obce nedaleko Telče dorazilo přes 80 majitelů se svými traktory, spanilé jízdě v neděli po půl druhé přihlíželo několik stovek zvědavců. V čele pelotonu jely traktory Šimon a Matouš z místní obecní garáže.

Kousky z padesátých let, ale i moderní traktory z nového tisíciletí. Taková byla spanilá jízda Zetorů v neděli odpoledne na třeštické návsi.Foto: Deník / Kodysová Jana

„Taky mám doma Zetor, ale komu by se ho chtělo leštit,“ zaznělo od nejednoho přihlížejícího. „Když to vidím, tak ho snad příště i vytáhnu a umyji,“ dodal k tomu další návštěvník akce. Spanilou jízdu si totiž užívali nejen majitelé, ale také jejich doprovod a hlavně děti, které se mohly traktory svézt.

Na sraz dorazil také Pavel Vrzal z Opatova nedaleko Dlouhé Brtnice. Ráno vyrazil z osmnáct kilometrů vzdálené vesnice raději s předstihem, cesta mu totiž s jeho Zetorem Cabrio 3011 trvala zhruba tři čtvrtě hodiny. „V Nevcehli nám radar ukázal rychlost 40 kilometrů v hodině, více jsme s ním nejeli,“ zamyslel se Pavel Vrzal nad tím, jakou rychlost je schopný ze svého traktoru z roku 1969 vydolovat.

Koupil ho asi před deseti lety v dezolátním stavu, ale do půl roku z něj společně se svými syny udělal klenot stodoly. „Ale nemyslete si, jen tak jako leštěnku na výstavy ho nemám, používám ho v lese na štípání dřeva či na polena. Pořád pracuje,“ smál se majitel veterána. Nejdále s ním byl na přehlídce v Dalešickém pivovaru, ale to prý bylo krátce poté, co ho pořídil.

Když ho začal renovovat, tak zjistil, že byl jeho traktor určený na vývoz do Holandska, ale zřejmě měl nějakou vadu, proto zůstal doma. „Když jsem odkryl modrý nátěr, zjistil jsem, že původní barva je dočervena. Proto jsme ho renovovali na jeho původní barvu,“ dodal stylově oblečený Vrzal, který nepřijel z Opatova sám, ale ještě se svým bývalým spolužákem a dalšími kamarády.

Nebyl to však nejstarší kousek, který se v neděli v Třeštici ukázal. Nejstarší typ Zetor 25A z roku 1950 představil Jaroslav Krula z Heraltic. Další majitelé se chlubili zajímavostmi, například fotkami toho, jak jejich traktor vypadal před opravami. Zetor Crystal 8145, kterého mají v zemědělském družstvu v Hodicích, zase od roku 1986 řídí jeden traktorista.

Organizátoři počítají s tím, že to nebyl poslední sraz Zetorů. Rádi by se totiž dostali přes stovku účastníků. Tedy stovku těch, kteří vyndají traktor Zetor z garáže a dorazí na třeštickou náves.