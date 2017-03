Vlajku už mají, vyvěšovat ji budou až v příštím roce

Jihlavsko – Na bezmála desítce budov na Jihlavsku bude vlát po celý dnešní den tibetská vlajka. Poprvé se chtěla do této mezinárodní akce s názvem Vlajka pro Tibet zapojit i obec Arnolec.

Tibetská vlajka. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Nakonec si počkají na příští rok. „Vlajku máme koupenou, ale zatím jsme to neprojednali v zastupitelstvu. To máme až v dubnu, takže to necháme na příští rok," sdělil starosta Arnolce Ladislav Fiala.

Zato v Polné budou vlajku na místní radnici dávat už podesáté. „I letos tuto akci radní města podpořili. Není tedy důvod, proč ji tam znovu nedávat," poznamenal starosta Polné Jindřich Skočdopole. K dalším dlouholetým účastníkům patří město Brtnice a obec Vysoké Studnice. Potřetí vlajka zavlaje i na obecním úřadě Vystrčenovic nebo ve Větrném Jeníkově.

Podruhé se do mezinárodní kampaně přidá i město Třešť. „Vlajku dáme na radnici. Opět se chceme zapojit do jedné z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv Tibeťanů, ale i obyvatel Čínské lidové republiky," uvedla vedoucí kultury města Třešť Michaela Marešová.

Mezi roky 2007 a 2016 vlajka vlála i na radnici krajského města. Letos ale tibetská vlajka zůstane schovaná ve skříni. Na seznamu obcí schází také Telč či Vyskytná nad Jihlavou, jež se už v minulosti několikrát zapojily.

Akce Vlajka pro Tibet se koná každý rok v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 ztratilo život více než osmdesát tisíc Tibeťanů. Přes milion jich zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996. Tehdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 759 obcí, měst, nebo krajů.

ZUZANA RODOVÁ