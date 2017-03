Vlk dálnici nepřeběhl. Zahynul

Vysočina – Dva měsíce diskutovali o tom, co by to obnášelo, kdyby obec začala provozovat Poštu Partner. Nakonec se však zastupitelé rozhodli, že do toho nepůjdou, protože by dle nich hrozilo, že by provoz pošty museli dotovat z obecní kasy. Řeč je o Vílanci nedaleko Jihlavy.