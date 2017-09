Volební kampaň na Vysočině začala

Jihlava – V pátek prvního září v Kraji Vysočina oficiálně začal boj o hlasy voličů v podzimních parlamentních volbách. Jako první svou kampaň včera zahájili křesťanští demokraté (KDU-ČSL). Po víkendu v úterý 5. září se s programem pochlubí také sociální demokraté (ČSSD).

Lidovci původně zvali veřejnost a své příznivce na jihlavské Masarykovo náměstí, neustálý déšť je ale vyhnal do jedné z nedalekých kaváren. Tam pětice předních kandidátů včetně lídra za Vysočinu Víta Kaňkovského pohovořila o stěžejních bodech volebního programu. „Heslem naší letošní kampaně je zodpovědnost, která je důležitá především pro budoucí vývoj,“ zmínil Kaňkovský ve svém zahajovacím projevu.



Vysočinským tahounem za sociální demokracii je hejtman kraje Jiří Běhounek. On a okresní lídři krajských kandidátek Michal Šmarda, Vladimír Černý, Pavel Antonín a Marie Rubišarová Medová proberou o volební témata a priority sociálnědemokratické strany na počátku příštího týdne.



O přízeň voličů se bude v Kraji Vysočina v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny ucházet více než 400 kandidátů na 24 volebních lístcích. Tolik politických stran či hnutí se do voleb registrovalo. Je to o šest kandidátních listin více než v posledních parlamentních volbách v roce 2013.