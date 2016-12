Votoč vohoz pomůže hendikepovaným dětem

Jihlava – V Jihlavských terasách dnes budou dobrodinci prodávat oblečení, které se jim již nehodí do šatníku.

Ilustrační foto.

Market s názvem Votoč vohoz je charitativní akcí, jejíž výtěžek půjde na podporu handicapovaných z chráněných dílem z Jihlavských teras a také handicapovaným dětem z SK Vodomílek.

„Ve Vodomílku působím dva roky jako dobrovolník a trenér dětí ve vodě. Důvod, proč jsem se rozhodla Votoč vohoz v Jihlavě zorganizovat, je ten, že mám jako každá žena ve svém šatníku nepoužívané kousky oblečení a ráda jimi udělám radost někomu jinému a k tomu pomohu dobré věci," řekla organizátorka akce Dominika Bártová.

Zájemci, kteří by chtěli přispět k výtěžku z akce, mohou dnes buď donést do Royal Café v Jihlavských terasách zachovalé oblečení, které již nenosí, nebo si přijít nějaký zajímavý kousek na market vybrat a zakoupit. Ke koupi bude hlavně dámská móda, a to oblečení, boty, kabelky a šperky za zlomek původní ceny.

„Myslím si, že Vánoce jsou od toho, abychom si pomáhali a dělali dobré skutky, avšak samozřejmě ne jen o Vánocích. Osobně vidím větší smysl v tom, obdarovat děti a dospělé, kteří neměli tolik štěstí co my zdraví, než stát fronty v přeplněném obchodním centru na předražené dárky, které stejně k životu nepotřebujeme," podotkla organizátorka akce.

Charitativní Votoč vohoz se uskuteční dnes od deseti do devatenácti hodin v kavárně Royal Café v Jihlavských terasách. Výtěžek z akce organizátorka oznámí na svých stránkách na sociální síti Facebook, na stránkách kavárny i Jihlavského deníku, který je partnerem akce.

SK Vodomínek pomáhá hendikepovaným prostřednictvím plavání zapojit se do aktivního života. Díky němu se mohou účastnit různých soutěží a prokázat tak svou bojovnost a své schopnosti. V chráněných dílnách v Jihlavských terasách se hendikepovaní mohou zase výtvarně realizovat.

IVANA HOLZBAUEROVÁ