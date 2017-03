Vrtulníky dodržují omezený letový čas. Vzlétají po sedmé

Jihlava – Piloti vzlétli o minutu dříve a dostali se do problémů s Ministerstvem zdravotnictví, které let nechtělo proplatit. Tento případ řešil provozovatel letecké záchranné služby DSA v Ústeckém kraji.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

V Kraji Vysočina zatím k žádnému takovému případu nedošlo, i když i zde by se podobná situace mohla odehrát. Tendr Ministerstva zdravotnictví na provozování letecké záchranné služby v Kraji Vysočina vyhrála rakouská společnost Helikopter Air Transport, která od ledna 2017 provozuje leteckou záchranku v kraji. Zatímco do konce loňského roku mohl létat původní provozovatel, společnost Alfa Helicopter, od východu do západu slunce, nová smlouva mezi ministerstvem a provozovatelem z Rakouska posunula začátek směny na sedmou hodinu ráno. A to by se mohlo stát kamenem úrazu.

„Pravidla jsou daná, provozovatel má uzavřenou smlouvu za určitých podmínek. Na druhou stranu jde o ne zcela vhodné omezení doby pohotovosti především v jarních a letních měsících. Smlouva dává pilotovi právo na žádost zdravotnického operačního střediska o uskutečnění letu půl hodiny před a půl hodiny po skončení pracovní doby," popsala ředitelka

Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Kraje Vysočina Vladislava Filová. Pokud by šlo o potřebu vyslat leteckou záchrannou službu v době mimo tento časový rozsah, žádala by vysočinská letecká záchranka o pomoc z jiného kraje, například z Brna, Prahy, Plzně či

Ostravy, kde mají nasmlouvaný nepřetržitý provoz.

V Kraji Vysočina v letošním roce nový provozovatel vzlétl už více než osmdesátkrát, ani jednou to však podle Filové nebyl let mimo letový čas. Ministerstvo zdravotnictví hradí úhradu za let provozovateli vrtulníků. Zdravotnický personál a lékař ovšem dostanou zaplaceno bez ohledu na to, kdy zasahovali.

„Výkony zdravotnické posádky vrtulníku, což jsou lékaři a zdravotničtí záchranáři, jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a úhrada za ně je stejná, jako bychom poskytovali přednemocniční neodkladnou péči pozemní výjezdovou skupinou, na ně se tedy toto časové omezení nevztahuje," poznamenala Filová.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek na téma letů před sedmou hodinou ranní podotkl, že pevně věří, že v rámci podmínek vzešlých ze soutěže je prostor pro maximální využití služby vrtulníku. „Když už nebylo možno rozšířit provoz nad třiadevadesáti kilometry dálnice D1 na 24 hodin denně, velmi se přimlouvám na všech úrovních za to, aby byl využit alespoň takzvaný občanský den, tedy možnost létání, za odpovídající viditelnosti a dohlednosti, od svítání do soumraku," podotkl hejtman. Vysočinská letecká záchranka totiž pokrývá i nejdelší úsek dálnice D1, kde často zasahuje u dopravních nehod.

Ministerstvo zdravotnictví poté, co vznikl problém se vzlety vrtulníků v jiných krajích, nejprve tvrdilo, že výjimky tolerovat nebude. Nyní už ovšem mluví smírněji a slibuje, že lety proplatí. „Ministerstvo zdravotnictví intenzivně hledalo cestu, jak problém vyřešit, což se nakonec podařilo, a bude tak letecké záchranné službě hradit i oprávněné zásahy mimo provozní dobu," uvedla Štěpánka Čechová, tisková mluvčí ministerstva.

Každá situace bude podle ní individuálně posuzována, protože souvisí se záchranou lidského života. Zároveň bude ministerstvo schopno proplatit všechny lety mimo deklarované hodiny a zaplatí i zpětně všechny takové lety v letošním roce, kterých bylo za leden a únor celkem sedm v celé republice.