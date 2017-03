Vyhláška k ochraně Želivky budí rozpaky

Jihlava – Návrh nové vyhlášky upravující rozšíření ochranného pásma vodní nádrže Švihov na Želivce je v současné podobě pro Kraj Vysočina nepřijatelný.

Přehradní nádrž Želivka-Švihov.Foto: Deník/archiv

Návrh připravuje Krajský úřad Středočeského kraje, navržená striktní omezení by se však týkala stovek vlastníků zemědělské i lesní půdy, hospodářů i obcí zejména na Pelhřimovsku. Kraj Vysočina proto k návrhu vyhlášky chystá námitky a připomínky. Včera to uvedl vysočinský radní Martin Hyský (ČSSD).

„V ochranném pásmu by podle návrhu vyhlášky měly vzniknout takzvané zóny zvláštní ochrany. V nich jsou navržené zákazy určitých druhů hospodaření a řada dalších omezení bez patřičných kompenzací," řekl Hyský. Přijetí vyhlášky by podle něj ohrozilo tradiční pěstování kvalitních brambor, zredukoval by se volně chovaný skot, zásadní změny by nastaly také v zimní údržbě silnic. „Znamenalo by to i omezení rekreace a také vyloučení jedné varianty vedení vysokorychlostní tratě přes Kraj Vysočina," řekl Hyský. Negativní dopady na hospodaření zemědělců v povodí budou mít podle něj vliv na zvýšení nezaměstnanosti a bude hrozit další vylidňování venkova.

Projednávaný návrh podle Hyského neobsahuje žádná zdůvodnění tak radikálních omezujících zásahů do práv vlastníků půdy. „Kvalitní a čistá voda je určitě prioritou, ale Povodí Moravy, spravující například nádrže Hubenov, Vír a Mostiště a řídící se stejnými předpisy, naopak ochranná pásma kolem vodních děl redukuje," poukázal Hyský.

SHODA: JE TO NESMYSL

Návrh vyhlášky označil za nesmyslný i ředitel šlechtitelské stanice Selekta Pacov Josef Diviš. „Doufám, že tenhle nesmysl se shodí ze stolu, jinak je to pro nás likvidační," řekl Diviš.

Kraj Vysočina chce podle ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece dosáhnout toho, aby opatření byla přiměřená.

Vedení Kraje Vysočina obešle příslušné úřady svými podněty a nadále bude spolupracovat s regionálními zemědělskými podniky při ochraně jejich práv a zájmů. „Udržitelné a konkurenceschopné zemědělství je pro Vysočinu základ. Při rozumném nastavení pravidel a bez zbytečného nesmyslného diktátu omezení můžeme koexistovat a mít z čisté Vysočiny maximum všichni," uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD).