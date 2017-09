Vykliďte půdy. V Jihlavě se chystá svoz odpadů

Jihlava – V Jihlavě se chystají na pravidelný podzimní sběr vysloužilých elektrospotřebičů, objemného a nebezpečného odpadu a odpadu ze zeleně.

Svoz odpadu, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Rouč

Svozy budou probíhat o deseti sobotách v září, v říjnu a v listopadu. Kontejnery budou umístěny na 62 stanovištích v ulicích Jihlavy. Konkrétně se začne v sobotu 16. září a svozy skončí 18. listopadu.



„Vývozy se budou týkat také chatových a zahrádkářských kolonií. Soboty jsou zvoleny záměrně, neboť má většina občanů volno a tím pádem budou mít více času pro odevzdání odpadu,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

Pro obyvatele je tato služba zdarma, budou moci do kontejnerů odložit odpady, které již doma nepotřebují. Například objemný odpad a železo. Na vybraných stanovištích budou stát také kontejnery pro odpad ze zeleně. Kompletní seznam míst, kde budou kontejnery umístěny a v jaké termíny, je k dohledání na webových stránkách SMJ.



„U všech kontejnerů bude odborný dohled, zajišťovaný pracovníky SMJ. Na tato stanoviště také v předem stanovený čas přijedou vozidla s kontejnery na přepravu nebezpečných odpadů a zpětně odebíraných elektrozařízení,“ dodal Málek. Pracovníci poradí také s tím, co do nádob patří a co nikoli. Do kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad lze dát listí, větve, trávu a jiný odpad ze zeleně. U velkoobjemového jsou to například koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo a podobně. „Součástí svozu není nebezpečný odpad, ten mohou lidé zdarma odevzdat ve sběrném dvoře,“ dodal Málek.



Během celého roku fungují sběrné dvory na Havlíčkově, Rantířovské a Brtnické ulici v Jihlavě.