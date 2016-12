Vysočanka koncertovala. Přidal se sedmiletý Honzík

Brtnice – Dechová hudba Vysočanka z Brtnice s kapelníkem Jiřím Vorlíčkem mladším zakončila uplynulou neděli vánoční koncertní turné. Jednalo se už o sedmnáctý ročník dvouhodinnového vystoupení, které se skládalo ze dvou částí.

Vánoční turné. Kapela Vysočanka vyjela na předvánoční koncertní turné. Během prosince objela několik míst na Vysočině a v neděli zakončila zpívání v brtnickém kině. Zpíval i sedmiletý syn kapelníka, který sklidil velké ovace. Foto: Karel Novotný

Poslední díl vánočních koncertů se uskutečnil v brtnickém místním kině. Tedy v místě, kde je kapela doma.

V první části hrála Vysočanka ve svém tradičním oblečení známé české i moravské písničky. Posluchači měli možnost si část písniček sami vybrat. Ve druhé části, kdy se muzikanti převlékli do slavnostnějšího oblečení, zahráli vánoční písně a koledy. Pro letošní rok byly v novém hávu.

„Prakticky rok co rok přicházejí moderátoři kapely, zpěvačka Sylva Gráfová a bubeník Vladimír Špejtek s novým programem, který obohacují o různé scénky, povídání, vtipy a tak podobně," uvedl Karel Novotný, propagátor dechových kapel na Vysočině.

SÉRIE KONCERTŮ

Vysočanka začínala vánoční koncerty začátkem prosince na Třebíčsku. Poprvé zahrála v Polici 4. prosince, poté si odskočila 9. prosince na společné vystoupení s pražskou kapelou Strahovanka do Žirovnice v rámci koncertu Dechovky 21. století. Hned další den pokračovala v Budkově a na Jihlavsko se vrátila až 17. prosince, kdy koncertovala v Pavlově. Své tažení za posluchači ukončila právě na zlatou neděli 18. prosince v brtnickém kině.

Podle vyjádření uměleckého vedoucího kapely Radka Vorlíčka byly jejich koncerty hojně navštívené a posluchači velice kvitovali sestavený program.

Kapelník Jiří Vorlíček mladší, který převzal taktovku od svého otce právě před rokem, byl velice spokojený se zájmem návštěvníků a s celým koncertním turné. „Převzal jsem něco, co už běželo, protože můj otec kapelu stabilizoval v současném složení. Takto hraje už celou řadu let a já na tom nemám potřebu něco měnit. Letošní vánoční koncerty jsme obohatili o nové skladby a také jsme přidali jednoho malého zpěváčka, mého sedmiletého syna Honzíka, který dokázal, že má skvělý hudební sluch a předvedl se v plné parádě, na což jsme s manželkou velice pyšní," poznamenal kapelník Jiří Vorlíček.

„Zřejmě to podědil po svých předcích, tak jen doufám, aby ho to bavilo i do budoucna," dodal kapelník Vorlíček. Jeho slova potvrdili také návštěvníci koncertů. „Honzík se předvedl i v Brtnici a ukázal, že umí bez toho, aniž by ho někdo vedl nebo dirigoval," potvrdil Novotný. Publikum ho tedy vždy odměnilo velkým potleskem, tak jako po každé skladbě celou kapelu.

S kapelou Vysočanka z Brtnice zpívali mimo Sylvy Gráfové ještě Marcela Láníková, Josef Smolík, Jirka Chládek a už zmiňovaný Jan Vorlíček.

Vysočanka je amatérský hudební soubor a jejími členy jsou hudebníci a zpěváci nejrůznějších profesí i věkových kategorií. Vznikla v roce 1977 a jejím zřizovatelem se stalo tehdejší Zemědělské družstvo v Brtnici. V této organizaci má dodnes zázemí, zkušebnu a místnost na uložení nástrojů.