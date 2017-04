Vysočina v Hradci Králové uspěla se svými IT službami

Hradec Králové, Jihlava – Systém elektronického objednávání pacientů do vybraných ordinací nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina eAmbulance zvítězil v anketě organizované Iniciativou 202020, která podporuje mimo jiné vytváření pestré nabídky on-line služeb pro veřejnost i firmy.

E-ambulance. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle dostupných informací získala aplikace více než polovinu všech došlých, tedy přes dva tisíce hlasů. Cenu pro tuto on-line službu, kterou v Kraji Vysočina využívá téměř šedesát tisíc lidí, převzal na pondělní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

„Neskromně věříme, že se nám tuto službu podaří rozšířit do celé republiky. To však bude znamenat, že zlomíme mírný odpor jedné ze skupin uživatelů. Mířím do svých řad, protože jako lékař musím konstatovat, že nejvíce sil věnujeme v současné době komunikaci s lékaři, kteří pro užívání této on-line služby potřebují více argumentů než pacienti," řekl vysočinský hejtman Běhounek.

Ten byl na konferenci oceněn cenou ministra vnitra za rozvoje Governmentu.