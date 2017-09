Vysoká škola dostane od kraje sedmnáct milionů korun na rozvoj

Třešť – Šest let trvalo, než se podařilo šestitisícové Třešti dokončit nový územní plán. Zastupitelé ho schválili na pondělním jednání zastupitelstva. Plán počítá s výstavbou pro rodinné bydlení nejen ve městě, ale i v místních částech. Nejvíce by se mohla rozrůst část Salavic. Územní plán by měl nabýt platnost na konci září letošního roku.