Webová aplikace má pomoct s dopravou v krajském městě

Jihlava – Chybějící místo na parkování. Nebezpečný přechod pro chodce a také na další různé praktické nedostatky v dopravě bude moct veřejnost upozornit pomocí nové webové aplikace. Poznatky veřejnosti a odborníků potom dají podklady pro vznik dopravního plánu krajského města na dvanáct let dopředu. Podle plánu mobility se potom bude řídit koncepce dopravy v krajském městě. Projekt nese název Jihlava [ne]jede.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Není možné řešit jednotlivé druhy dopravy jednotlivě. Do budoucna se dá také očekávat, že pokud bychom chtěli čerpat dotace na dopravu, tak bude nutné mít i koncepci dopravy,“ odůvodnil vznikající projekt primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD).



Webový formulář je možné vyplnit na webové stránce www.jihlava.cz/nejde. Lze do něj zaznamenat jak problémy, tak i klady dopravy. Určeno je k tomu hned sedm otázek s mapou, kde je možné označit popsané místo. Webová aplikace funguje od včerejšího dne, 30. srpna, až do konce září. Na projektu už tři měsíce pracují jihlavští úředníci. „Kladně například vyhodnotili, že v Jihlavě není nehodová lokalita, a že máme hodně cyklostezek. Negativně však označili některé jihlavské ulice, které neslouží jako městský prostor ale jako ulice pro dopravu,“ uvedl některé chyby a klady projektový manažer ze společnosti Mott MacDonald Daniel Šesták.



Svůj názor může veřejnost sdělit i v rámci týdne mobility přímo v ulicích Jihlavy. „Na určitých místech budou stát pracovnice s tablety a lidem pomohou online zaznamenat jejich názory do webové aplikace,“ vysvětlil Šesták.



Na projektu pracují úředníci z jihlavského magistrátu pod vedením externisty Daniel Šesták ze společnosti Mott MacDonald. „Za město vede projekt náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO). Předsedá řídící radě, kde jsou zastoupeny všechny politické strany, dále pak vedoucí magistrátu, ředitelé městských společností, partneři z Kraje Vysočina a státní správy,“ uvedl tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.



Na tento výzkum vedení města schválilo 2,5 milionu korun z rozpočtu města.