Yoyaři z celé republiky dnes v Jihlavě předvedli, co umí

Jihlava - Sleeper, Wak the dog či Elevator. To jsou jména tří triků s yoyem, které předvedli v neděli soutěžící na druhém ročníku soutěže Jihlavský Yoyo Contest 2017.

Jihlavský Yoyo Contest 2017 se uskutečnil v Lezeckém centru v Jihlavě a zúčastnilo se ho čtyřiadvacet soutěžících. Ti do Jihlavy přijeli z různých koutů republiky i ze Slovenska. Jejich vystoupení hodnotili porotci z brněnského klubu BYYK, kteří při zahájení přítomným předvedli, co sami umí. Nejvíce yoyařů se utkalo v kategorii pro pokročilé nazvané Freestyle, kdy soutěžící měli do dvou minut za doprovodu hudby předvést připravené vystoupení. Akci organizoval Yoyo Club Jihlava, který funguje přes dva roky v jihlavské Křížové ulici. Yoyo je alternativou ke klasickému joju.