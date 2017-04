Z Vysočiny se přihlásilo deset začínajících podnikatelů

Vysočina – Rodinná sýrárna, výroba kosmetiky pro péči o vousy, zpravodajský portál nebo studnařské práce. To je jenom zlomek projektů v Kraji Vysočina, které usilují o vítězství v letošním ročníku soutěže s názvem T-Mobile Rozjezdy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Do sedmého ročníku projektu, který podporuje začínající podnikatele, se v kraji přihlásilo celkem 10 zájemců.

„V Kraji Vysočina je přihlášen stejný počet projektů jako loni. Většinou jde o muže, kteří vedou v poměru 7 ku 3. To se vymyká celostátnímu průměru, kdy se letos hlásilo 48 procent mužů," uvedla Markéta Kaclová, která mediálně zastupuje T-Mobile Rozjezdy.

Organizátoři prozatím zveřejnili jména a názvy projektů. „Soutěžící za Kraj Vysočina se sejdou 12. května na regionálním semináři v Brně, kde se setkají s porotou, která vyhodnotí nejzdařilejší projekty. Zároveň se mohou poradit o financích, IT či marketingu," dodala Kaclová. Regionální výherce může získat ceny v hodnotě více než 100 tisíc korun. Kromě peněz do začátku také služby, které start podnikání značně usnadní.

Co se týče věkového rozpětí v kraji, tak největší zastoupení zaujímá věková kategorie 35 až 44 let. V té se přihlásili čtyři podnikatelé. Tři jsou v kategorii 25 až 34 let, dva v rozpětí 18 až 24 let a jeden autor projektu se pohybuje ve věkovém rozhraní 45 až 54 let.

Díky Rozjezdům se v minulosti na vlastní nohy postavili úspěšní regionální podnikatelé jako například Romana Dohnalová, která v Havlíčkově Brodě provozuje Vymazlenou kavárnu nebo Linda Navrátilová. Ta je autorkou průvodce Třebíčí Czech Jewish Experience.