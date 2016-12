Za vodu zaplatí v Jihlavě stejně

AKTUALIZOVÁNO 9

Vysočina - Silná námraza, která se nyní tvoří na Vysočině, přetrvá do pátečního dopoledne. Námraza může lámat větve či přetrhat dráty elektrického vedení, a tím narušit zásobování elektřinou. Při oblevě by si lidé měli dát pozor na padající kusy námrazy. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav.