Začíná uzavírka. Dálniční most v Měšíně půjde k zemi

Jihlavsko – Mezi Měšínem a jihlavskou městskou částí Heroltice od dnešního dne neprojede žádné auto. A to více než půl roku. Měšínský most, který vede nad největší dopravní tepnou, dálnicí D1, totiž půjde v noci ze soboty 11. na neděli 12. března k zemi.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Už dnes však začíná jeho uzavírka, která potrvá minimálně do 22. září 2017. Krajské město se musí připravit na větší nápor aut, především o nadcházejícím víkendu.

O definitivním termínu demolice informoval odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. „Během demolice bude dálnice D1 mezi 112. a 119. kilometrem uzavřena. Provoz bude sveden z exitu 112 do krajského města a auta se vrátí zpět na dálnici opět až za Velkým Beranovem na exitu 119," popsal objízdnou trasy při víkendovém uzavření dálnice vedoucí magistrátního odboru dopravy Ján Tinka.

Ten přesný čas úplné krátkodobé uzavírky dálnice D1 neznal. O tom rozhoduje Ministerstvo dopravy České republiky, které informuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD). Tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl včera uvedl, že rozhodnutí o uzavírce dálnice D1 očekávají každým dnem. „Termín vám ještě nejsem schopný potvrdit. Nicméně pokud k uzavírce tento víkend dojde, tak se dálnice uzavírá většinou kolem desáté hodiny večer a ke znovuobnovení provozu dochází kolem šesté ráno," dodal Rýdl. Nový most se potom bude stavět už za provozu na dálnici.

Nový most by měl stát do 22. září, k tomuto datu by měla být ukončena i uzavírka silnice číslo 352, na které se most nachází, z Jihlavy-Heroltic do Měšína. Řidiči, kteří pojedou z Jihlavy do Měšína, budou od dnešního dne muset využívat obousměrnou čtrnáctikilometrovou objízdnou trasu pro osobní nákladní vozidla do dvanácti tun. Ta povede z Jihlavy přes Střítež a Ždírec do Měšína. Větší nákladní auta budou jezdit přes Štoky, Dobronín a Polnou a odsud do Ždírce u Jihlavy a na Měšín. Cestu si prodlouží o 26 kilometrů.

Objízdné trasy se dotknou také linkových autobusů, které jezdí z Jihlavy přes Měšín a dále až na Žďársko. „Objízdná trasa povede přes Střítež do Ždírce a dále do Měšína. Některé autobusové spoje pojedou z autobusového nádraží po dálničním přivaděči, jiné přes jihlavskou část Heroltice. Jízdné se nezdraží, protože navýšení jízdného hradí při uzavírkách krajský úřad," uvedla Marcela Průchová ze společnosti ICOM transport.

Rekonstrukci dálnice provádí ŘSD, které je i zhotovitelem nového měšínského mostu. Demolice starého mostu se provádí v rámci modernizace dálnice v úseku mezi Jihlavoua Velkým Beranovem. Rozšiřují se tam stávající krajnice. Celková cena modernizace úseku dálnice mezi krajským městem a Velkým Beranovem je asi 600 milionů korun.