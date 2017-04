Zájemci mají poslední možnost přihlásit strom

Vysočina – Nadace Partnerství už po šestnácté hledá Strom roku České republiky. Každý, kdo ví o vhodném kandidátovi se zajímavým příběhem, může ho přihlásit do 30. dubna do celostátní ankety. Elektronická přihláška je dostupná na www.stromroku.cz.

V případě, že strom zvítězí, získá odborné arboristické ošetření a postoupí do mezinárodní soutěže Evropský strom roku 2017.



„Navrhnout svého kandidáta do ankety Strom roku 2017 může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sousedé, učitelé se školáky, spolky, sdružení i celé obce,“ uvedla Andrea Krůpová, koordinátorka ankety Strom roku.



Jak má vypadat nominace na Strom roku 2016 a co v ní zdůraznit? Podle pořadatelů ankety se nemusí jednat o nejstarší nebo nejvyšší strom, hlavním kritériem úspěchu je příběh stromu a jeho spojení s místními lidmi.

Na co peníze?

Celostátní anketa Strom roku je charitativním projektem. Z došlých přihlášek odborná porota vybírá dvanáct finálových stromů, které díky zpoplatněnému hlasování mohou získat finanční prostředky na odbornou péči. „Všichni navrhovatelé si předem určí, na co peníze využijí – zda například nechají finálový strom ošetřit, umístí k němu ceduli nebo lavičku, nebo vysadí v jeho blízkosti nové stromy.



Veřejnost pak od 15. června do 15. září svými hlasy přispívá na tento konkrétní účel,“ vysvětlila koordinátorka ankety Andrea Krůpová.