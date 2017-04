Zastupitelky Jihlavy vybraly peníze na kočky

Vysočina - Trojice mužů, kteří loni v srpnu unesli od autobusové zastávky a znásilnili osmnáctiletou dívku z Řídelova na Jihlavsku mají podle zjištění Deníku na svědomí nejméně další dvě oběti. Otřesný případ brutálního násilí na ženách by měl už brzy začít projednávat Krajský soud v Brně. Trojici násilníků, kteří podle obžaloby fungovali jako organizovaná skupina, hrozí za zločiny znásilnění, zbavení osobní svobody a omezování osobní svobody trest od pěti do dvanácti let.