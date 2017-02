Zatížení lékařů přesčasy je teď prostě nutné

Jihlava – V květnu roku 2010 konstatoval tehdejší místopředseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL), že ze zdravotnictví odchází šedesát procent absolventů lékařských fakult a dodal: „Nezmění-li se systém, nastane do pěti let ve zdravotnictví, co se personální stránky týče, doslova katastrofa."

Tím odborářským místopředsedou byl Lukáš Velev, náměstek pro lékařskou péči v jihlavské nemocnici. O několik měsíců později se stal v této nemocnici ředitelem. A je jím dodnes. Personální katastrofa zatím, zdá se, nenastala, ale současná situace má (nejen v Jihlavě) k ideálu. Proč musejí lékaři v jihlavské nemocnici chodit na přesčasy?

Bez významného zatížení především lékařů přesčasy by Nemocnice Jihlava nebyla schopna zajistit dostatečnou výkonnost na straně jedné a rozsah zdravotních služeb na lůžku i ambulantních, poskytovaných čtyřiadvacet hodin denně 365 dní v roce, na straně druhé. Výtečná časová a oborová dostupnost zdravotních služeb je tedy vykoupena výrazným zatížením lékařů a zdravotníků přesčasy a nemalými náklady nemocnic. Kolik lékařů je tedy třeba, aby nemuseli chodit na přesčasy?

V kontextu výše řečeného bychom měli vyvinout snahu k snížení potřeby přes-časů. Pokud bychom se bavili o počtech lékařů, záleží, čeho chceme dosáhnout. Minimální množství je pětadvacet lékařů. Pokud bych uvažoval o práci zcela bez přesčasů, pak je potřeba až sedmdesát lékařů. Obě va-rianty uvažují významné změny režimu a organizace práce, neuvažují omezení služeb.

Myslíte, že existuje nějaké řešení, jak snížit přesčasy lékařů?

Občané Kraje Vysočina mají několik posledních volebních období štěstí, že kraj této problematice věnuje velkou pozornost. Podporuje nemocnice, pomocí náborových příspěvků nám pomáhá získávat nejen lékaře, ale ostatní zdravotnické pracovníky. ZUZANA RODOVÁ

