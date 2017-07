Zavaž mi střevíček. Zámek v Telči vzpomíná na Pyšnou princeznu

Telč - Překrásné interiéry a zachované původní exteriéry. Ty lákají ročně tisíce návštěvníků prohlédnout si státní zámek v Telči, který je od roku 1992 zapsán na seznam UNESCO. Tento renesanční zámek si oblíbili i filmaři. Vznikly tu záběry do různých filmů a také slavných českých pohádek. Jednou z nich je i Pyšná princezna režiséra Bořivoje Zemana.

Jeho pohádkový snímek letos slaví výročí 65 let od své premiéry. Režisér zámek využil jako sídlo spravedlivého a moudrého krále Miroslava. Kostým této postavy a dalších se letos vrátil do Telče. Návštěvníci tak mají jedinečnou šanci si prohlédnout jejich barevnost. Film je totiž černobílý. Výstava bude zabírat prostory zámecké galerie až do konce roku.



„Výstava čítá přes padesát kostýmů. Návštěvníci si mohou prohlédnout také obraz s portrétem princezny Krasomily, který byl prohlášen národní kulturní památkou,“ prozradila zástupkyně kastelána Lucie Norková.



Právě obraz Krasomily má na svědomí, že se do ní zamiloval Miroslav. Podobiznu mu zaslal otec princezny ze sousedního Půlnočního království. Chtěl totiž zjistit, zda by měl Miroslav zájem o ruku dědičky mocné říše. Na výstavě je možné si prohlédnout i další obraz.

Na něm je vyobrazen Miroslav jako vojevůdce. Jedná se o jeden ze tří obrazů, mezi kterými si Miroslav vybíral. Chtěl totiž svou podobiznu na oplátku poslat princezně. Krasomila ho ale odmítla. Proto se k ní do zámku Miroslav musel dostat v přestrojení za zahradníka.

Veřejnost si může prohlédnout i jediný kouzelný předmět, který se ve filmové pohádce objevuje. Jedná se o kouzelnou hrající květinu, kterou Miroslav naučil zahrát píseň. Skrz ni chtěl princezně připomenout dětství, protože si myslel, že díky tomu přestane být pyšná. Originál květiny se ale nedochoval. Oko návštěvníka však nerozezná, že se jedná o kopii.



„Pro výstavu v Telči byla speciálně vyhotovena věrná kopie,“ řekla Norková. Květina hraje, stejně jako ve filmu, melodii písně Rozvíjej se, poupátko. „V místnosti s květinou je čidlo, které se zapne, když někdo vkročí do místnosti,“ dodala Norková. Opodál je vystavena loutna, na kterou hrál Miroslav.



„Máme tady vystavenou i jeho vestu, která byla později zmenšena pro jiný film na dětského herce,“ upozornila na zajímavost Norková. K vidění je i paruka, která zdobila Krasomilu. Vedle paruky leží dokument z vlásenkárny a na něm je možné si přečíst, v jakém filmu byla ještě použita.

Pozornosti návštěvníka by neměly ujít šaty princezny, jako i ostatní kostýmy hrají barvami. Vedle sebe jsou vystaveny dvoje šaty princezny. Jedny jsou hnědočervené. Ty má princezna na sobě, když se poprvé setkává s Miroslavem zahradníkem. Druhé mají žlutou barvu. Ty má Krasomila na sobě, když ji Miroslav učí starat se o květiny v zámecké zahradě. Je v nich také oblečená, když s ním utíká ze zámku.



„Návštěvníci si mohou pomocí barevných sklíček vyzkoušet, jak se generuje černobílý film na barevný. Mohou se i posadit na trůn krále Miroslava a vyfotografovat se,“ dodal kastelán zámku Bohumil Norek.



Filmaři v Telči natáčeli pouze exteriéry z Miroslavovy země. „Filmovalo se v exteriérech, a to v zahradě u reliéfu Neptuna, na hlavním nádvoří a na ochozu. Tenkrát zámek vypadal trochu jinak. Ve filmu zem hlavního nádvoří například tvoří písek, teď už tu ale máme kamennou dlažbu,“ hledala rozdíly Norková.

V Telči bylo natočeno jen několik záběrů, které ve filmu trvají pár minut. Interiéry obou království pochází ze zámku Hluboká, kde bydlela Krasomila. Točilo se i v Třeboni, Českých Budějovicích, Jetřichovicích, Huntířově na Děčínsku a v okolí Panské skály. Krasomilu ztvárnila Alena Vránová a Miroslava herec Vladimír Ráž.