Železného hasiče pořádají poprvé, zájem je velký

Třešť – Třešťský železný hasič, tak se jmenuje soutěž, která má tuto sobotu 30. září premiéru.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Třešti se rozhodl, že uspořádá náročný hasičský závod, který bude modifikací disciplín TFA. Pořadatelé vypsali na první ročník, který se uskuteční na bývalém zimním stadionu v Třešti, kapacitu 50 závodníků. A startovní listina je zaplněná.



„Půjde o simulaci zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče za použití vzduchového dýchacího přístroje bez masky, ta bude sloužit pouze jako zátěž. Každá taková soutěž je však svým způsobem originální. Liší se například doplňkovými disciplínami a uspořádáním,“ popsal za organizátory starosta třešťského SDH Rostislav Budař.



Ta třešťská se bude od obdobné soutěže například v Jihlavě lišit hlavně tím, že bude na jednu dráhu. Nebude tak možné přímo na místě mezi sebou porovnat výkony dvou soutěžících. „Do budoucna uvažujeme však o dvou drahách. Už kvůli divácké atraktivitě, ale je to náročné na prostor. Návštěvníci uvidí povinné disciplíny, kterými je běh s hadicemi, výstup na lešení a vytažení závaží, překonání dvoumetrové bariéry, práci s kladivem v boxu, motání hadice a transport figuríny,“ uvedl Budař. Jako doplňkové disciplíny zvolili pořadatelé převrácení pneumatiky a přenášení závaží.

Původně mělo jít o podívanou přímo na náměstí, nakonec se však soutěž přesouvá na zimní stadion. „Na náměstí u hlavní silnice bychom se v případě špatného počasí nevešli. Nechceme, aby se nám diváci procházeli po závodní dráze nebo stáli na hlavní silnici, proto jsme zvolili zimní stadion. Je zde lepší parkování, i schodovité uspořádání tribuny. Každý proto dobře uvidí,“ dodal Budař, který má sám za sebou několik podobných soutěží. Jeho největšími letošními úspěchy jsou závody Firefighter combat challenge v Jihlavě a v Telči, kde mohl poměřit síly i s těmi největšími hasičskými profesionály. Ve své kategorii se mu podařilo udržet se kolem poloviny startovního pole.



Letos se ještě nepodařilo zapsat třešťskou soutěž do krajské ligy, protože pořadatelé zatím nic podobného nedělali. Ale doufají, že když se zadaří, tak se to povede v příštím roce. Už jenom proto, že třešťské SDH bude v roce 2018 slavit 140 let od svého založení. Rádi by ze soutěže udělali tradici. V letošním roce si Budař pochvaluje, že jim vyšlo vstříc město i místní podnikatelé a subjekty.