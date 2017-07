Zemanovi v Třešti odpůrci vystavili dvě červené karty. Ty jim zmokly

Třešť – Poděkování od svých příznivců, ale i vystavení dvou červených karet. Toho se ve středu v podvečer dočkal prezident republiky Miloš Zeman na své oficiální návštěvě Třeště.

Před místní zámecký hotel se navzdory bouřce dostavilo zhruba sto padesát lidí. Mnohé z nich ale během setkání s hlavou státu odradil velmi vytrvalý déšť a z akce postupně odcházeli.

Během přivítání s místními prezident Miloš Zeman zdůraznil, že starostovi na soukromém setkání s představiteli města a podnikateli například doporučil opravit nevyužívanou školu na náměstí. Toto téma v Třešti několik let patří k těm nejpalčivějším. Nezapomněl s úsměvem ani zmínit kuriozitku, totiž že Třešť má ve srovnání s ostatními městy opravdu rekordní počet přechodů v centru města.

Nevynechal ani oblíbený bonmot, který tentokrát směřoval k nebi. „Mám pro vás jednu prognózu. Jednou pršet přestane. Neříkám kdy, ale přestane,“ vyjádřil se prezident. Vzpomněl si také na svého dobrého přítele. Bývalého generálního ředitele Kosteleckých uzenin Jana Bočka, kterého navštěvuje jednou do roka. Boček totiž bydlí nedaleko Třeště, v lese u Hodic, kde má srub na malém rybníku.

„Loni u něj začalo hořet, ale hasiči jaksi k ohni přijeli bez čerpadla a zjistili to až na místě. Tudíž museli přijet hasiči s cisternou z Jihlavy. Srub tak nezachránili, i kdyby se to dalo. Nic proti hasičům, ale to je taková povídka o vodě, velice aktuální,“ zmínil prezident.

Potom nastal prostor pro dotazy. Otázky lidí směřovaly na demisi-nedemisi premiéra Bohuslava Sobotky nebo se vztahovaly k udělení prezidentské milosti. Sympatie mu dali najevo zaměstnanci místní firmy. Kvitovali hlavně jeho spolupráci s Ruskem a další kroky v zahraniční politice. Vystoupil také místní kronikář Václav Dvořák. „Chci vám poděkovat za to, že říkáte pravdu. Pravdu o tom, jak to bylo s těmi dvěma unesenými děvčaty v Pákistánu. Nebo o tom, jak se zachoval právě Sobotka. Nazval jste to pravým jménem,“ řekl Václav Dvořák. Od příznivců prezidenta se dočkal potlesku. Od těch, co prezidenta nemají v lásce, nesouhlasného bučení. I tací se totiž v davu lidí našli.

Byli dva a po celou dobu navzdory dešti drželi před sebou dvě velké červené karty. Měli připravený i další malý transparent, ale po zásahu ostrahy ho nakonec schovali. „Vidím, že vám červené karty zmokly,“ okomentoval to pohotově prezident Zeman. Prostor ale na konci debaty dostali i ti, kteří přišli na akci protestovat. Otázka směřovala na mluvčího Ovčáčka. Zda ho nechce prezident vyměnit za někoho lepšího, objektivnějšího.

„To vám nevadí, že psal pro Haló noviny, což je vlastně komunistický plátek?,“ zeptal se přímo prezidenta jeden z odpůrců. Dostalo se mu vysvětlení, že nevadí ani to, ani další věci, kterými se mluvčí Jiří Ovčáček prezentuje na veřejnosti.

„Jsem tady proto, abych vyjádřila svůj nesouhlas s politikou vedenou provýchodním směrem, s vystupováním na veřejnosti a reprezentováním našeho státu. Měli jsme připraveno něco většího, ale počasí nám to zkazilo. Třeba to využijeme příště, ale vlastně doufám, že ne. Nesouhlasíme ani s touto akcí, která je vedena jasně na podporu prezidenta,“ zareagovala na dotaz, proč přišla na setkání s prezidentem s červenou kartou, Michaela Pitnerová.

Na závěr prezident dostal dary. Od dětí z místní základní umělecké školy obrázek a od města model slunečních hodin z náměstí, které jsou největší ve střední Evropě. Město na oplátku získalo prezidentskou stuhu.

Jedná se o třetí prezidentskou návštěvu ve městě. Dvě přechozí vykonal prezident Václav Klaus v letech 2004 a 2007.