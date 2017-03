Zimní stadion jako by zamrzl

Jihlava – Zastupitelé, pracovní skupina a Spolek fanoušků hokejového klubu HC Dukla Jihlava už vznesli připomínky k pěti pracovním verzím, které řeší budoucnost Horáckého zimního stadionu (HZS) v Jihlavě.

Horácký zimní stadion v Jihlavě.Foto: Deník/archiv

Dali tak jasně najevo, že chtějí halu na stávajícím místě, ale s navýšenou kapacitou. Připomínky, jež vyslovili, musí teď architekti firmy HC Logic zapracovat do projektů. Hokejoví fanoušci chtějí halu pro pět tisíc diváků, aby splňovala licenční řád extraligy.

„Fanoušci jsou naštvaní," poznamenal předseda spolku fanoušků Rostislav Krutiš k nekonečné diskuzi o budoucnosti HZS. Příznivci Dukly mohli své názory veřejně vyslovit na nedávné besedě se zastupiteli.

Zastupitelé města se už shodli, že by měla být vypuštěna varianta pouhé opravy. „Ta ale hrozí v případě, když by se Dukla probojovala do extraligy. Musely by být totiž rychle provedeny nutné opravy. Asociace by mohla udělit stávajícímu zimnímu stadionu výjimku pro extraligu pouze v případě tří podmínek, a to vybudování kabiny pro hosty, rozhodčí a antidopingové kontroly," řekl náměstek primátora Jihlavy Vratislav Výborný (ČSSD).

Většina zastupitelů není také pro pátou variantu haly postavené na zelené louce. Zároveň se dohodli, že by neměl vzniknout zimní stadion s kapacitou pod pět tisíc diváků. Každý rok by se totiž muselo žádat o licenční výjimku. „Nechceme riskovat, protože by nám třeba nemusela být udělena," dodal Výborný.

Kapacita stadionu je také jednou z prioritních připomínek jednatele hokejového klubu HC Dukla Bedřicha Ščerbana. Ten vyžaduje, aby nový stadion pojal pět tisíc diváků. „Z toho by mělo být 3500 míst na sezení. Zásadní je rovněž doba realizace samotné výstavby. Ta by měla trvat osmnáct měsíců," vysvětlil Ščerban. To znamená, že Dukla by musela hostovat a trénovat na cizích stadionech pouze jednu sezonu, nikoliv déle.

Další možností je varianta architekta Buchty, který se chce vejít do současného stavebního povolení. V této variantě se nepočítá s parkovištěm. Ale i k této variantě byly vzneseny připomínky. Dále je ve hře nápad architektů firmy HC Logic, který pracuje se dvěma verzemi – s malou a velkou halou. V obou případech se jedná o výstavbu nové haly s parkovacími místy a komerční plochou v místě stávající haly.

Jasněji by mohlo být po mimořádném zasedání zastupitelstva začátkem května. Dle slov náměstkyně primátora Jany Mayerové (ANO) v květnu zastupitelé budou moct pouze doporučit jednu z variant, aby mohlo být schváleno její jasné financování.

ZUZANA RODOVÁ