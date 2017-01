Znělo: ne pro tolik bytů a ano pro mostek nad přivaděčem

Jihlava – Jedno z pěti plánovaných setkání k územnímu rozvoji Jihlavy se předevčírem konalo na základní škole v ulici Evžena Rošického.

Ilustrační foto.Foto: www.regionvysocina.cz

Zástupci města a architekti projednávali s příchozí širokou veřejností budoucí rozvoj Špitálského předměstí. Jedná se o území města zhruba mezi ulicí Vrchlického, dálničním přivaděčem a zástavbou v ulici Evžena Rošického. Územní studie, jež vyhrála architektonickou soutěž pro tuto oblast, počítá především s novými rodinnými domky i s bytovou výstavbou.

„Studie, kterou jsme příchozím představili, předkládá i úpravu veřejného prostoru. Navrhuje několik sportovišť i drobné parkové náměstí, které by mohli využívat i lidé z okolí," okomentovala návrh rozvoje lokality architektka Tereza Kafková. Ta má na jihlavském magistrátě v kompetenci veřejná prostranství.

Na diskusi o budoucím rozvoji Špitálského předměstí přišlo zhruba padesát lidí. Ti ocenili hlavně návrh mostku, který by mohl propojovat ulici Dusíkovu na Dolině se Špitálským předměstím. „Jednalo by se o lávku nad přivaděčem, která by byla pro pěší," podotkla Kafková. Špitálské předměstí napojující se na Sídliště I totiž s Dolinou spojují pouze mosty přes přivaděč na ulicích Vrchlického a Jiráskova. „Pro pěší jsou ty mosty hodně daleko od sebe. Mostek či lávka by mohl zjednodušit i dopravu dětí z Doliny do školy na Rošického," dodala Kafková.

NEZHOUSTNE DOPRAVA?

Obyvatelé okolí Špitálského předměstí ocenili například navrhované hřiště za plánovaným obchodním domem ve Vrchlického ulici. Ukázali ale i svůj nesouhlas, a to hlavně s plánovaným množstvím bytových jednotek. S houstnoucí zástavbou totiž přibudou i auta a s případnou výstavbou parkovacího domu, který studie zvažuje, zhoustne i doprava v celé lokalitě. A právě dopravní situace budí mezi lidmi rozpaky.

Na druhou stranu však obyvatelé v současné zástavbě oceňují, že se s lokalitou začne něco dělat. Na Špitálském předměstí je totiž i zahrádkářská kolonie a zdržují se tam také lidé bez domova. Proto se tam někteří necítí bezpečně.

VÍCE DOMŮ ZA TESCEM

Úterní diskuse byla jedním z pěti setkání zástupců radnice s obyvateli ohledně územního rozvoje města. Další je na pořadu dnes a týkat se bude rozvoje Handlových Dvorů, jak se nazývá část Jihlavy nad psychiatrickou nemocnicí ve směru na Helenín. „Řešíme území přímo za Tescem, kde se také plánuje bytová výstavba," uvedla Kafková.

Již nyní se v Handlových Dvorech kope. Nad psychiatrickou nemocnicí má vyrůst Residence Handlovy Dvory utvořená z jednačtyřiceti montovaných rodinných domů. K dalšímu rozvoji Handlových Dvorů se zájemci mohou vyjádřit dnes od půl šesté vpodvečer na soukromé Střední škole veřejnoprávní Jihlava v Brněnské ulici vedle Tesca.

SÍDLIŠTĚ I ČEKÁ ZMĚNA

Příští týden v pondělí se mohou zájemci zúčastnit v jihlavském domě kultury zájemci diskuse o revitalizaci Havlíčkovy ulice, která se má zúžit a obklopí ji stromořadí. V úterý se sejdou obyvatelé nejstaršího jihlavského sídliště – Sídliště I – v základní škole v ulici Evžena Rošického, aby projednali například to, kde u nich vytvořit více parkovacích míst a jak vylepšit zeleň.

Poslední lokalitou, kterou bude radnice se zájemci projednávat, je lokalita Na Bělidle. O jejím rozvoji se bude diskutovat ve středu 25. ledna ve firmě Jihlavan ve Znojemské ulici. Všechny diskuse začínají vpodvečer o půl šesté.

Rozvoj pěti vybraných lokalit je postavený na vítězných návrzích architektonické soutěže, kterou radnice uspořádala. Pro každou lokalitu vybrala porota nejlepší návrh. Ten s veřejností projednává, aby byly zapracovány i poznatky obyvatel.

IVANA HOLZBAUEROVÁ