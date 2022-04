Sydney je velké město a domy jsou tu vměstnané i v neobvyklých místech. Například Castle Cove jsou rokle v pískovcové skále, kde se kdysi stékaly velké potoky v řeku. Ovšem to je už hodně tisíc let. Dnes dávají rozeklané strmé svahy prostor netradičním domům s výhledem do nádherných scenerií. Příroda, divočina a extrémní pozice nijak nepřipomínají metropoli, jakou Sydney je. Dům s názvem Castle House vystupuje z tohoto úbočí svou supermoderní konstrukcí. Je jako zkamenělina objevená ve vápencové stěně. Článek přinesl časopis Dům a zahrada.

Zvenku beton

Konstrukce domu má netradiční podobu – je to podlouhlý bumerang kopírující tvar výklenku skály. Betonový skelet je tuhý, tvrdý a až nepříjemně hrubý. Ovšem právě to byl záměr architektů ze studia Terroir. Dům má vypadat pevně jako skála a tvrdost betonu se časem změkčí. Povrch bude zarůstat, získávat patinu a zapadne do přírody. Ohromnou betonovou hmotu výrazně odlehčuje množství prosklených ploch, které zabírají skoro celou severní fasádu, a kde není sklo, najdeme pozinkovaný tmavý plech.

Design domu si libuje v překvapivých geometrických tvarech. Žádné kruhy a obloučky, ale tektonické linky, zlomy a předěly. Je to vidět už z terasy, když se člověk zadívá na jakýkoli detail – od bazénu přes zábradlí až po hranu střechy.

Zevnitř beton

Interiér překvapí ještě víc než exteriér. Je jako galerie překvapivých zlomů, zákoutí a detailů. Místnosti rozdělují dřevěné příčky a dřevo se promítá místy na podlahu, místy na strop. Často to připomíná kalifornské domy slavného architekta Johna Lautnera, jenže tady je všechno dotaženo do většího extrému, k výraznější kompozici a kontrastu. Všude vládne beton a lomy světla a stínu. Slunce totiž proudí dovnitř soustavou nečekaných světlíků s odraznými plochami, zrcadly. Je to jako hra světla a stínu od Rembrandta. Například koupelna, do níž světlo vstupuje lichoběžníkovým stropním oknem, je obložená černou blýskavou mozaikou. Efekt pak dodává zlatý výkroj na sprchové gely ve stěně.

Barvy vůbec hrají v interiéru velmi důležitou roli. Nabourávají se do tuhé šedi betonu a vytvářejí zvláštní kontrast nejen k chladnému a tvrdému materiálu, ale i ke dřevu.

Ekologicky

Jelikož dům stojí v Sydney, kde je dost teplo, může se zdát, že by mohl být přetopený, vždyť se nespoléhá na hromady výkonných klimatizací. Jenže opak je pravda. Tato stavba splňuje podmínky pasivního domu. Mohutnost konstrukce vytváří vysokou tepelnou setrvačnost a ochranu před chladem i teplem. Navíc zasazení do velkého srázu umožnilo vytvořit velké sklepní prostory, z nichž se stále odčerpává konstantní teplo. Takže v létě se jím dá chladit, v zimě naopak vytváří základ pro teplo do podlahového topení, které dokáže betonovou konstrukci fantasticky rozehřát a nechat sálat dlouhé hodiny. Okna jsou zase skloněna směrem na sever (jsme v Austrálii, takže je to opačně než u nás), a tak v zimě, při nižším slunci, zachytávají spoustu světla a tepla.

AUTOŘI - Terroir

Sdružení architektů s pobočkami v Austrálii a Dánsku nechce vytvářet architekturu plochou a beze smyslu. Díky pohledu na věc z opačných koutů světa nabízejí trochu jiný přístup k projektům. Od sebe a klientů požadují, aby každá zakázka znamenala trvalý sociální, ekonomický a enviromentální přínos pro dané místo a přesahovala samotný projekt. Extrémní design, pohledový beton a netradiční průměty s dalšími materiály nemusí každého oslovit.