Amatérismus jako norma

V Senátu se rodí návrh, který by mohl z daňového balíčku poslance Babiše udělat ranec rozpočtově nezodpovědné koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a SPD. Přinesl by zrušení superhrubé mzdy, 15procentní daň z příjmu pro většinu zaměstnanců, 20 miliard navíc do rozpočtu obcí a krajů a zvýšení roční slevy na poplatníka o 3000 korun.

Foto: Deník