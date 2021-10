Opozice, která bude nyní koalicí, měla Andreje Babiše za ďábla. Nyní se tedy raduje jako svatý Jiří, který přemohl draka. Mluví o tom, jak na nás bude vylévat „dobro“.

Co ale říká Goethův Mefisto: „Té síly díl jsem já, jež, chtíc vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná“.A Andrej Babiš vklouzl do role polepšeného pekelníka jako modelka do nových šatů. Může být státotvornější vůdce opozice? Sice trpce, uzná však porážku, byť o list papíru. Gratuluje vítězi. Ihned dává najevo, že nebude dělat brikulea umožní pětikoalici sestavit vládu.

Zapomenuta jsou jeho machistická slova o tom, že on je exekutivní typ. Tvrdnout v poslanecké lavici by prý nedokázal. A poslouchat ty „kecy v kleci“, jak říká. Teď se na to, zdá se, přímo třese. Pohřbeny jsou divoké spekulace, žes podporou Miloše Zemana povede menšinovou vládu až do voleb. Že se bude držet moci zuby nehty. Jako nějaký trestně stíhaný oligarcha. Kdepak, zatím je to učiněný vzor kulturního politika.

Kde jsou zdroje této proměny?

Budiž řečeno, že Andrej Babiš je muž mnoha rolí. Dokáže přecházet z jedné do druhé bleskově a nečekaně. Večer si nepamatujete, jakou hrál ráno. A už vůbec nemůžete předvídat, co bude druhý den.

Proč se tedy domnívat, že v těle vzorného lídra opozice vydrží? Je to člověk, který chce mít před sebou vějíř možností. Riskantně se rozhoduje mezi nimi. Vždy ale musí mít cestu zpátky, kdyby se něco nepovedlo. Není šachista jako například Miroslav Kalousek. Jeho hra se podobá modernější počítačové střílečce. On v ní má neomezené množství životů.

Co nyní může před sebou vidět? Úřad prezidenta? To je hodně nebezpečná věc. Všechny skandály budou znovu vytaženy a proprány. Soupeř ve druhém kole bude na forhontě. Ale proč ne.

Může však čekat ve sněmovně, až opadne líbánková euforie, na koalici dopadnou těžké časy a rozhasí se. Pak přijde jeho chvíle a po předčasných volbách se vrátí vyčištěný a silnější než kdykoli předtím…

Už teď však „vykonal“ mnoho „dobrého“. Nebýt jeho, středopravé strany by se nespojily a štěkaly se jako teriéři. Nebýt jeho, nevyrostl by z Petra Fialy nadějný politický vůdce. Nebýt jeho, nevypadly by ze sněmovny zapšklé levicové strany. A nebýt jeho, nezačaly by se rodit dva rozumné silné bloky. ANO jako levý střed, čtyři strany koalice jako pravý. Piráti se časem osamostatní s ekologickými tématy, ale to už je jiná historie.