Vláda si s inflací neví rady. Odborářský předák Josef Středula radí, aby zvedla platy ve veřejné sféře a chránila lidi před prudkou ztrátou životní úrovně. Kabinet se tomu brání a hodlá přispívat „cíleně“. Jak víme, cílené přispívání v našich podmínkách znamená většinou chaos a nesnesitelnou byrokracii.

Přes to je to lepší cesta než nové zvyšování platů nebo prověrky u obchodníků. Inflační vlna je u nás vyšší než ve většině evropských států. Další růst mezd by ji patrně ještě pozvedl. Příčinou drahoty není jen Putinova agrese proti Ukrajině, má i vnitřní příčiny. A ty by měli politici, ekonomové a bankéři pojmenovat a pokud možno řešit.

Není to legrace a proto budiž zatím kritika vlády za její váhání mírnou. Každý další bezradný den však poškozuje zemi.