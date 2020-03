Není pochyb o tom, že jde o skutečnou bouři. Vždyť letošek je významnými sportovními událostmi přímo nabitý. Koná se fotbalové mist- rovství Evropy, Tokio má uvítat olympijské hry. O odložení či dokonce zrušení tak mamutích akcích zatím nikdo veřejně nemluví (snad z pověrčivosti), ale situace začne být brzy kritická.

Chaotický guláš

Stačí se podívat na sport nejpopulárnější, v němž jde také o největší peníze fotbal. V Itálii se hraje leda tak bez diváků v ochozech, což jde přímo proti smyslu profesionálního sportu. Bez fanoušků ztrácí kopaná veškeré kouzlo a smysl. Prázdné tribuny přitom budou k vidění dnes i zítra také v Lize mistrů (ve Valencii a v Paříži) a věřte, že v tomhle směru bude hůř.

Odkládat duely na neurčito přitom nemá valný smysl. Itinerář velkých ligových i pohárových soutěží je pevně daný a vzhledem k nabitému kalendáři s ním prakticky nelze hýbat. Vždyť finále Ligy mistrů se má hrát 30. května a Euro, konané premiérově ve dvanácti různých zemích, začíná 12. června. V červenci už se zase rozjíždí příprava na nový ročník.

Hrozí tedy předčasné ukončení některých soutěží? V tuto chvíli tomu leccos nasvědčuje. Reálně hrozí, že ze stávající sezony se stane chaotický guláš s prošlým datem spotřeby. K tomu připočtěme enormní finanční ztráty i v přidružených ekonomických odvětvích.

Miliardové ztráty

Podobné je to i v dalších sportech, třeba v u nás tolik milovaném hokeji. Ve Švýcarsku se liga zastavila a možná tam ani nedojde na play-off. V zemi dokonalé čokolády se přitom má v květnu konat i světový šampionát. Bude zrušen? Nebo se přesune do Ruska, které o to má eminentní zájem?

Vypadá to jako malování monstrózního čerta na zeď karanténního zařízení, jenže vliv epidemie na sport lze doložit i konkrétními čísly. Třeba ve formuli 1: od chvíle, kdy se mluví o odkládání či rušení některých Velkých cen (hlavně Číny a Vietnamu), klesla hodnota akcií promotérské Formula One Group o dvě miliardy dolarů.

V českém sportu má koronavirová panika zatím lehce švejkovskou podobu. Věrní biatlonoví fanoušci přešlapují v blátě před uzamčenými branami v Novém Městě na Moravě, zatímco (a to je fakt) sekretariát Unie šipkových organizací vyzývá účastníky turnajů v elektronických šipkách, aby si v rámci prevence nepodávali před a po zápase ruce se soupeřem. Jenže co bude, až dojde i u nás na fotbal s hokejem?