Dnes je vše s největší pravděpodobností o hodně lepší. Jenže to nevíme určitě. Virus je mazaný a může nás přelstít. Pokud si nejsme jisti, musíme se pojistit pro nejhorší případ. Lepší ochranu přehnat než přemýšlet o zrušení respirátorů.

Samozřejmě bude spousta lidí mluvit o buzeraci. Jenže vzpomeňme, jak to bylo před rokem. Ti, kdo přirovnávali covid ke chřipečce, si budou omyl hořce vyčítat do konce života. Tedy pokud mají svědomí.

Covid nyní postupuje nejrychleji na Karlovarsku. Místní hygienici sice tvrdí, že to nesouvisí s festivalem, ale rozum a logika hlasují proti tomuto tvrzení. Tak, či onak je zapotřebí šlápnout na brzdu, dokud nebude pozdě. Vláda by měla v nejzasaženějších oblastech zpřísnit hygienická opatření.

Podle Romana Prymuly mohlo být zachráněno patnáct tisíc lidských životů. A to kdyby země přijala loni na podzim silnější protikoronavirová opatření. Katastrofě se nedalo zabránit, to jistě ne. Kdyby však byla vláda prozíravější a odvážnější, mohla následky zmenšit.

