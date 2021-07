Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) dnes představí letní fázi předvolební kampaně. Během ní bude přesvědčovat občany, že v říjnu mají volit právě ji.

Co jim bude říkat? Například: „Nechceme odškodnění dotčených obyvatel za Vrbětice. Odmítáme penzijní zvýhodnění lidí s těžkými profesemi a žen, které vychovaly aspoň jedno dítě. Nepřejeme si instalaci Igora Stříže, dlouholetého statutárního zástupce Pavla Zemana, nejvyšším státním zástupcem.“

Všechny tyto kroky totiž včera schválila nebo minimálně nezazdila (důchody) vláda. Zajisté se lze ptát, proč to přišlo až nyní, ale věcně k tomu není co dodat.

Nedávno jsem na tomto místě spekulovala, že Andrej Babiš na oko vyhoví opozici a nechá výběr nejvyššího žalobce až na povolební čas. Mimo jiné proto, aby pověřený Zemanův nástupce nemohl v tříměsíční lhůtě zvrátit verdikt v kauze Čapí hnízdo. Nestalo se. Kabinet jednomyslně schválil návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a Stříž se dnes ujme funkce.

Pokud v půli srpna vláda jmenuje Michala Koudelku šéfem Bezpečnostní informační služby, občanův sen se snad stane skutečností.

Opozici nezbude než zapomenout na výčitky, co všechno se během čtyř Babišových let nepovedlo a že nad něj není většího zloducha. Jejím jediným úkolem bude veřejnosti vysvětlit, jaké plány má s Českou republikou a proč jsou lepší než ty z dílny hnutí ANO.

A kromě prezentace svých chytrých řešení by zároveň měla přemítat, co udělá po volbách, které zřejmě vyhraje Babišovo hnutí. Nechá ho napospas Okamurově SPD? Nebo sepíše tvrdé podmínky, za nichž bude spolupráce s ANO možná? Je tu i třetí varianta: Postaví si do čela baviče jako v Bulharsku a bude vyvolávat každý půlrok předčasné volby.