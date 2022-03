Aby bylo jasno hned na začátku. V tomto příběhu nejde o českou politiku ani o Evropskou unii, ale především a hlavně o Ukrajinu. Cesta tří středoevropských premiérů do Varšavy je obrovskou vzpruhou především pro Ukrajinu bojující s ruskou agresí. Je zásadní pro Ukrajince jako přesvědčivá ukázka toho, že Kyjev není zcela obklíčen ruskou armádou. A také jako důkaz, že Ukrajinci nejsou ve válce s Kremlem sami a že Evropa stojí na jejich straně.

Je skvělé, že mezi třemi premiéry, kteří vyrazili na těžko uvěřitelnou, stovky kilometrů dlouhou, cestu bombardovanou zemí od polských hranic až do Kyjeva, byl i předseda české vlády Petr Fiala.

Marina Ovsjannikovová je hrdinkou Ruska dnešních dní

Riskoval hodně a až časem se dozvíme, jak moc. Přivezl víc než slova, ale mohl Ukrajině slíbit další jasné dodávky zbraní z Česka. Dodávek, o nichž se dnes tolik nemluví, ale o to víc probíhají. Pokud bude těchto zbraní dost, vypadá to, že by se Ukrajina mohla vlastními silami ruské agresi ubránit. Samozřejmě i s pomocí mohutných a cílených sankcí proti agresorskému ruskému režimu. Uvalených nejen Evropskou unií, ale celým Západem.

Zájem České republiky na vítězství nebo přinejmenším neporážce Ukrajiny a rychlém ukončení války přijatelnou mírovou dohodou je životní. Jako demokratické země i jako státu, který už nikdy nechce být v ruském područí.

Fialova cesta byla velké gesto a drobné vady na kráse, jako složení premiérů, jsou skutečně detaily, které si ani nezaslouží komentář. To, co je a bude naopak zásadní, je vedle této symboliky zvládnout i obří úkoly, které před Českem jsou. Další zbrojní a ekonomická pomoc Ukrajině, pomoc ukrajinským uprchlíkům. A udržení dnešní proukrajinské nálady ve společnosti i ekonomické stability v Česku.