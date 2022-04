Agrese Ruska proti Ukrajině, kterou Poláci berou podobně jako my Slovensko, pomohla Polsku se vzpamatovat. Z podivné země, která se kvůli demontáži polského právního státu a některých základů demokracie stala koncem Evropy a Evropské unie, je stát, o kterém se mluví v superlativech. Z Varšavy je dnes hlavní město Evropy, alespoň co se pomoci Ukrajině týče.

Ukrajina, mimořádný člen EU

Z Polska přicházejí na Ukrajinu zbraně, humanitární, technická, finanční a další pomoc. I díky Polsku je ukrajinská armáda silnější, než byla na počátku války. A to přes velké ztráty, které dva měsíce bojů s ruským agresorem ukrajinským ozbrojeným silám samozřejmě způsobily.

Polsko na sebe také dokázalo vzít hlavní tíhu starosti o uprchlíky z Ukrajiny. Dva a půl milionu Ukrajinců, z nichž drtivou většinu tvoří ženy a děti, v Polsku zůstává. A to přesto, že by na základě dohody EU mohli pokračovat kamkoli do Evropy. Do států mnohem bohatších, než je Polsko.

Jenže to se neděje a důvodem je skutečně otevřená náruč, s níž tu jsou Ukrajinci na úrovni obyčejných lidí i vlády přijímáni. Je to samozřejmě jen první nápor, další problémy přijdou, ale první zkouškou ohněm Polsko a Poláci prošli.

Spolu s uznáním, že v tvrdém postoji vůči Kremlu a ve svých varováních měli Poláci pravdu, je ale třeba Varšavě připomenout, že válka úplně všechno nesmazala.

Nová šance pro Polsko

Současná vláda Práva a spravedlnosti, chce-li hrát klíčovou roli v Evropě, se musí vrátit k nezávislosti soudů, musí z vládních médií udělat veřejnoprávní, nesmí podporovat režimy, jako je ten orbánovský v Maďarsku.

Před bitvou o Donbas, kterou Putin nesmí vyhrát

Za poslední dva měsíce války si Polsko zaslouží uznání. A také novou šanci na restart polské demokracie, a tím i na návrat Polska mezi hlavní země Evropy. Šanci, kterou by Polsko nemělo promarnit.

Už proto, že je válka. Válka, v níž Evropa potřebuje Polsko. A Polsko potřebuje Evropu.