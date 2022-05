Do první kategorie spadá oslabení koruny vůči euru o padesátník. Do té druhé fakt, že Zeman si mezi všemi kandidáty vybral bývalého novináře, což by z jeho hlediska mělo znamenat celoživotní diskvalifikaci pro jakoukoli pozici. Navíc tím udusil ambice šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, který s místem šéfa ČNB počítal.

Časy se mění

V Zemanových očích byl ale Dlouhý příliš normální adept, kterým by nikoho nešokoval. Michlem, jenž byl poradcem premiéra Babiše, naopak zahltil odbornou i laickou veřejnou diskusi. Michl jako člen bankovní rady tvrdošíjně hlasoval proti zvyšování úrokové sazby. Podle něj totiž inflaci nekrotí, protože ta je převážně nákladová. V tom se shoduje se Zemanem i s Babišem, který Rusnokovu ČNB viní z ochromování ekonomiky.

Z jeho slovníku jsem si vypůjčila i označení pop ekonom. Babiš jím nálepkoval bývalého viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla, ale ten je proti nové bankovní superstar slabý čaj. Michl je prostořeký muž, který rád píše do novin a komentuje kde co.

Carova řeč

V rozhovoru z roku 2009 mi řekl: „Nevidím nikoho, kdo by fakticky bojoval s korupcí a snažil se snížit schodky. Na tématu boje se zadlužováním by se navíc měla levice s pravicí shodnout jako na nejvyšší prioritě. O daňovou sazbu se hádat mohou, ale neo potřebu vyrovnaného rozpočtu.“

Škoda, že v tomto směru Aleš Michl na šéfa ANO víc netlačil. Kdyby to dělal, nemuseli jsme mít bilionovou sekeru.