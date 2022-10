Téměř 300 miliard korun. To je schodek rozpočtu na příští rok, který vláda jednomyslně schválila. Ekonomové a Miroslav Kalousek (TOP 09) spílají ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS), že zadlužuje republiku víc, než je únosné. „Vláda dělá nejméně zodpovědnou rozpočtovou politiku v moderní historii ČR. Tohle si svého času netroufli ani komunisti,“ míní Kalousek.

Jeho stranická šéfová Markéta Pekarová Adamová potvrdila, že příjmy a výdaje tentokrát nehrály nejdůležitější roli. Prioritou bylo, aby obyvatelstvo přečkalo energetickou krizi s co nejmenší újmou a ve společnosti byl zachován sociální smír.

Nejen celek, ale i jména

Strážci udržitelnosti veřejných financí mohou namítnout, že takový pohled je krátkozraký a budoucí generace současnou vládní garnituru proklejí, neboť to budou muset zaplatit. Fialův kabinet usoudil, že důležitější je zvládnout bez hlubších šrámů několik příštích let. Opře se o zdanění mimořádných zisků energetických gigantů a bank, ale stačit to nebude. Vyšší daně a nižší výdaje v sociální oblasti jsou výzvy, které bude muset exekutiva řešit. Jinak nebude možné ufinancovat veřejné služby, například armádní výdaje a zdravotní péči. Avšak aktuálně je nejvyšší hodnotou pomoc lidem a firmám. Souhlasím.