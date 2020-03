Predátoři jako vlk nebo rys jsou prý užitečná zvířata, protože v ekosystému likvidují přednostně staré a nemocné kusy. Virus postupuje stejně. Je užitečný?

Kardiochirurg Jan Pirk nám připomenul, že nejen korinavirus, ale jakýkoliv typ chřipky zabíjí primárně staré a nemocné. „Nelepší by bylo, kdybychom všichni rychle prodělali nový koronavir, získali tím imunitu a byl by pokoj,“ řekl Pirk s tím, že on sám se koronaviru nebojí, přestože je v nejohroženější věkové kategorii. Je mu přes sedmdesát. Věří, že jeho šance na přežití výrazně zvyšuje očkování proti běžné chřipce.

Jeho vrstevník Miloš Zeman má imunitu podstatně horší. Už před lety si vysloužil žertovnou přezdívku Viróza. V lednu nám Zeman oznámil, že do Číny nepoletí. V únoru jsme zrušili přímé letecké spojení s Čínou. V březnu se pan prezident rozmyslel, že v dubnu do Číny přece jen poletí. Karanténa po návratu z rizikových oblastí se netýká pilotů. Týká se prezidentů? „Pan prezident této hysterii nepodléhá,“ uvedl Jiří Ovčáček ke koronaviru.

Přednostním zabíjením seniorů se koronavirus dopouští ageismu, neboli diskriminace na základě vyššího věku. Jinak je ale spravedlivý. Infikuje genderově vyváženě muže i ženy. Nezajímá ho sexuální orientace ani národnost hostitele. Napadá hodné i zlé, chytré i hloupé. Politicky korektně je připraven nakazit liberály, konzervativce, populisty i extremisty, křesťany, židy, muslimy i ateisty.

Epidemiolog Roman Prymula vypočítal, že nápad kardiologa Pirka nakazit deset milionů Čechů koroinavirem by si vyžádal přibližně 340 tisíc mrtvých. V drtivé většině by šlo o seniory. Důchodovou reformu sice naléhavě potřebujeme, ale Pirkova metoda je až příliš drastická.