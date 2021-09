Prezident Miloš Zeman vyplísnil primátora Zdeňka Hřiba, že Praha je rozkopaná. Ten mu odpověděl, že slavná D1 též. Jako když Pepíček křičí: Jasně, že mám čurbes v pokojíčku, Alenka však ještě větší.“

Piškuntálství Miloše Zemana a neohrabanost Zdeňka Hřiba jsou široce známé. Pojďme tedy k podstatě věci: Pravdu mají bohužel oba. Dopravní práce na hlavní dálnici i v hlavním městě jsou řízeny hanebně.

Pražské uzávěry se netýkají jen Pražanů, ale všech, kdo navštěvují nebo objíždějí metropoli. Všechny to znervózňuje a zdržuje. Vysvětlení radních, že se to prostě nestihlo a musíme si do listopadu počkat, je neuspokojivé. A vzbuzuje podezření, že pokračují ve svém utajeném boji s automobilisty.

Stejně nepochopitelné je, že v roce 2021 uzavře odstraňování středových svodidel hlavní tepnu. A uvězní lidi v mnohahodinových kolonách. Budí to dojem neschopnosti manažerů.

Co však hlavně chybí, je mluvení, či chcete-li komunikace s lidmi. Vysvětlování. Omluvy. Servis pro uvězněné v zácpách. Z věcného hlediska mohou shazovat politici a úředníci vinu na socialismus, který nechal silnice v bídném stavu. Nedostatek slušnosti k lidem však jako by si z minulého režimu odnesli.