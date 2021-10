Zpráva o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana, kterou zveřejnil senát, je neveselá. Avšak jasná a těžko ji zpochybňovat. V jejím světle se však mnoho věcích jeví víc než pochybných.

Jisté je, že kancléř Vratislav Mynář už nejméně pět dnů, naposledy v pondělí odpoledne, bezpříkladně lže. Jaký má k tomu důvod? Vede ho pošetilá snaha chránit prezidentovy nejbližší? To je málo pravděpodobné. Spíš se drží zuby nehty zbytků vlivu. Mate záměrně a se zlým úmyslem.

O Mynářových motivech se můžeme dohadovat. Důvod, proč trvá na svém předseda sněmovny Radek Vondráček, se zdá být nepochopitelný. Mynář ho přivedl k lůžku nemocného Miloše Zemana až poté, kdy se dověděl, že prezident nemůže úřadovat. Podle Vondráčka však pacient žertoval a podepsal svolání nové sněmovny… Vážně?

Andrej Babiš tvrdí, že je zprávou o stavu pana prezidenta překvapen. Opravdu nebyl o něčem tak zásadním pro chod státu zpraven v předstihu premiér? Pokud ne, je to chyba. Pokud ano…Ostatně se zdá zvláštní i to, že by Miloš Zeman prý těsně před tím než byl převezen sanitkou do Ústřední vojenské nemocnice, nabídl Babišovi dva pokusy k sestavení vlády.

Tyto otázky jsou bolestné. Měly by být mementem, aby se taková hra se zdravím člověka už nikdy v českých dějinách neopakovala.