Podmořské vily jsou zakotveny v mezi jednotlivými ostrovy obřího souostroví World Islands. To je považováno za jeden z nejvelkolepějších a zároveň nejkontroverznějších dubajských počinů. „Jak naznačuje název člověkem vytvořeného souostroví, jde o tři stovky umělých ostrovů, umístěných tak, aby při pohledu shora vytvářely mapu světa,“ popisuje Forbes. Velká část ostrovů zbudovaných za pět miliard dolarů je i více než deset let po jejich dokončení nevyužitá.

Podmořské patro má dokonce ekvivalent „zahrádky“ – zvenčí je k němu přistavěn uměle vytvořený korálový útes, aby byl výhled co nejzajímavější. Velké okno majitelé plovoucích domů najdou i v podmořské koupelně, hned vedle vany. „Prosklené části obyvatelům umožňují spatřit tanec mořských koníků, kteří se přirozeně vyskytují v Perském zálivu,“ vysvětluje portál Insider.

Myšlenku vzniku těchto vil představil developer Kleindienst Group poprvé v roce 2015. O čtyři roky později byl do moře umístěn prototyp. „Loni začala první fáze budování kolonie o celkem 131 vilách. Dosud je jich postaveno osmasedmdesát, další nyní vznikají,“ uvádí server Zawya.

