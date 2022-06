Domácí zvířata jsou zkrátka od přírody zvědavá a chtějí vědět, co se venku děje. Zajímá je pošťák, skákající veverka, otravný sousedův kocour nebo přejíždějící auto. A okno je tím nejlepším místem, odkud se dá pozorovat celý svět. Kvůli výhledu jsou tak schopné prostrčit hlavu, tlapku či cokoliv jiného skrze žaluzie nebo jinou interiérovou stínicí techniku. Existuje ale několik způsobů, jak zajistit, aby vaše stínění přežilo nápor kočičí či psí zvědavosti.

Žaluzie jsou nebezpečné v jakékoliv podobě!

Přestože neexistují žaluzie, které by byly zcela kočičí a psí vzdorné, jednou z nejhorších možných interiérových variant jsou tzv. mini žaluzie s úzkými lamelami, které jsou velmi blízko u sebe. Domácí mazlíčci se je snaží všemi možnými způsoby ohýbat, aby se prodrali až k oknu. Hliníkové lamely se navíc velmi snadno a rychle ohýbají a ničí. Nezřídka se stává, že je zvíře ohne natolik, že jimi prostrčí celé tělo a zamotá se do nich. Nejenže se tím zničí vaše interiérové stínění, ale je to skutečně nebezpečné i pro vaše zvíře, které se může šňůrami uškrtit.

Některým psům navíc lamely „chutnají“ a jsou ideální hračkou ke žvýkání. Podle odborníků na zvířata se za tímto chováním může skrývat i nějaký závažnější problém, který je nutné řešit co nejdříve. Zajistěte svému mazlíčkovi jiné hračky na žvýkání, protože i klidní a bezproblémoví psi potřebují občas něco okusovat. Když všechno ostatní selže, postříkejte žaluzie bezpečným, ale chuťově nepříjemným sprejem, například s příchutí hořkého jablka, který může psa přimět k tomu, aby si našel něco chutnějšího k okusování.

Vhodná interiérová stínicí technika pro psy a kočky

Pokud jste majiteli domácích mazlíčků a trváte na interiérovém zastínění, zvolte raději rolety, které se dají jednoduše zatáhnout jako záclony nebo závěsy, aniž by se poškodily. Také se na nich nesbírá tolik zvířecích chlupů. Další skvělou volbou jsou římské rolety. Vypadají úžasně, zcela zakrývají výhled, lze je vyrobit bez jakýchkoli šňůr a jsou jednodílné – domácí mazlíčci nepřestrčí přes ně hlavu, tlapku ani celé tělo.

„Pokud se rozhodneme pro vnitřní interiérové stínicí prvky, tak máte tyto možnosto: Umístit vnitřní stínicí techniku jenom do horní části oken, jako například roletku, která nejde až úplně k zemi a stíní horní polovinu. Dole se tak může vyhřívat domácí mazlíček. Nebo klasickou interiérovou stínící techniku, kterou si oblíbí domácí mazlíček a čas od času ji servisovat,“ uvádí Dagmar Surá, ředitelka české rodinné firmy.

U zvířat preferujte raději venkovní stínění

S domácími mazlíčky volte raději venkovní žaluzie a venkovní screenové rolety. Předokenní rolety volte pouze v případě, že potřebujete zatemnění jen na spaní (nebo na pohodlné sledování televize) a nevadí vám přes den holá okna. „Řešením, jak odpoutat pozornost domácích mazlíčků od šňůrek a řetízků, je přesunutou stínící techniku ven. Nejenže plní ochrannou funkci před našimi mazlíčky, ale externí stínicí technika zajistí také daleko lepší ochranu před sluncem, lepší stínění a ochlazení místnosti.

Venkovní žaluzie nepustí teplo dovnitř – to je dramatický rozdíl oproti interiérovým variantám,“ doplňuje Surá.Druhou zásadní vlastností venkovní stínicí techniky je ochrana a bezpečnost před zloději, např. venkovní roleta má skvělé bezpečnostní vlastnosti a jde velmi těžko vypáčit.Popisek: Pro některé domácí mazlíčky jsou rolety a žaluzie výborným motivem k zábavě. Své majitele tím však rozhodně nepotěší.