Doba, kdy návštěvníci zaplatí za vstup do národního parku, se přiblížila. Správa KRNAP se situací zabývá, jedná se však o ožehavé téma. Kolik Čechů a Poláků by souhlasilo se zavedením poplatku podle profesionálního průzkumu, který si nechala zpracovat Správa KRNAP?

Krkonoše jsou v těchto dnech plné turistů. Krkonošský národní park patří mezi nejvytíženější národní parky v Evropě a jeho návštěvnost stále roste. | Foto: Jakub Kašpar/ Správa KRNAP

V Polsku to tak mají už bezmála třicet let. Od roku 1992 se tam vybírá poplatek za vstup do národního parku. Nyní činí 8 zlotých na den (50 korun), třídenní 20 zlotých. Pro žáky, studenty, důchodce, hendikepované osoby a vojáky je za polovinu. Platit ho nemusí obyvatelé podhorských měst Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba.