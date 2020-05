„Na městských zpravodajských kanálech a v informační kanceláři Blanka se zajímavá místa ve městě snažíme propagovat ve větším než doposud. V době nouzového stavu jsme aktualizovali na internetových portálech fotografie a informace,“ uvedla vedoucí blanenského oddělení propagace a cestovního ruchu Martina Hejčová.

Část turistů se Blanenští snaží nasměrovat také do nedalekého Moravského krasu s jeskyněmi. Spolupracují s tamním muzeem a farností s kostelem svatého Martina. Propagují oblíbenou zahradní železnici v Divišově ulici. „Město v majetku velké památky nemá, ale láká například na sportovní ostrov s akvaparkem nebo rekreační oblast Palava, kde je přehrada a nedávno se tam opravilo minigolfové hřiště,“ vyjmenovala Hejčová.

Podle mluvčí blanenské radnice město zřejmě v blízké budoucnosti uvolní na restart cestovního ruchu ve městě a okolí několik desítek tisíc korun. „Jednáme s místními podnikateli v oblasti cestovního ruchu a ubytování o určité formě pomoci. Zatím z toho konkrétní výstup není,“ poznamenala Pavla Komárková.

To v Muzeu Blanenska už konkrétní plány, jak přilákat po nucené pauze turisty na tamní zámek, mají. Na léto připravili dvě unikátní výstavy. Jedna je věnována netopýrům v Moravskému krasu a druhá s názvem Nevěsty z jiných světů představí repliky ženských šatů a šperků z různých období na základě nálezů z hrobů. Vše doplní socha princezny, kterou Blanenští nechali vyrobit a umístí ji do stále expozice Cesta do pravěku Blanenska.

Tam si příchozí prohlédnou i předměty ze sbírky nálezů z Býčí skály badatele Jindřicha Wankela, které do Blanska půjčilo vídeňské muzeum. „Návštěvníci exopozice mají v letošním roce jedinečnou možnost vidět originály šperků z Býčí skály a jejich repliky na postavě princezny na jednom místě. Archeologické nálezy se pravděpodobně vrátí do Vídně začátkem příštího roku, ale socha princezny už v Blansku zůstane,“ doplnila ředitelka muzea Pavlína Komínková.

Jihomoravský kraj uvolnil letos na činnost Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava bezmála 13 milionů korun. Na podporu domácích destinací je zaměřena online kampaň Mimo davy. „Regionální cestovní ruch na jižní Moravě se snažíme dlouhodobě podporovat. V poslední době zejména se zaměřením na méně známá a méně navštěvovaná místa,“ uvedl náměstek pro regionální rozvoj Petr Hýbler.