Doslova nebeskou procházku ve výši 180 metrů nad údolím nabízí stavba s názvem Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge v Číně. Je dlouhá 300 metrů a nachází se v Pching-ťiang v provincii Chu-nan. Někteří návštěvníci v polovině trati ztratí odvahu a na druhou stranu už ve strachu dojdou raději po čtyřech, jak ukazuje řada fotografií. Most je totiž ze skla, takže návštěvníci pod sebou neustále vidí hloubku. Adrenalin v těle se vyplavuje i ve chvíli, kdy se most notně zachvěje při poryvu větru.

K malasijskému vrcholu Gunung Mat Cincang zase vede Langkawi Sky Bridge. Je záměrně zakřivený, aby se turisté mohli na okolní krajinu dívat z různých pohledů. Postaven byl už v roce 2005, což mu však neubírá na atraktivitě. Má přes půl kilometru a je ve výšce 125 metrů.

Spíše jen pro odvážné a dobře pojištěné pak jsou lanové mosty vymyšlené v době éry Inků v Peru. Konstruovány byly tak, aby se po nich přes soutěsky mohli přesunovat lidé a přepravovat menší zvířata i materiál. Velkou zajímavostí představuje fakt, že jsou zkonstruovány z travnatých lan. Musí se tak každý rok opravovat. Není pochyb o tom, že práce je to tak velmi nebezpečná.

Velkolepá podívaná

V současnosti nejznámější je most Queshuachaca, který se klene přes řeku Apurimac. Nad jednou z nejdivočejších řek v Evropě – toku Paiva - v Portugalsku je postaven most Arouca. Měří 517 metrů, což vyvolává dojem, že je zavěšen v nebi.

Lávka Charlese Kuonena v horské vesnici Zermattu ve švýcarských Alpách je dlouhá skoro půl kilometru. Široká je 65 centimetrů, což stačí sotva na to, aby zde vedle sebe na těsno prošli dva lidé. Jméno dostala po donátorovi, který uhradil většinu nákladů na vybudování.

Titlis Cliff Walk je zase most postavený podél skaliska Mount Titlis ve švýcarských Alpách. Výška přesahující sto metrů a mocné hory kolem mohou u slabších povah vyvolat opravdu nepříjemné pocity strachu, že spadnou dolů. To je však vyloučeno. Protože se turistická atrakce nachází 3 000 metrů nad mořem, jedná o nejvýše položený visutý most v Evropě.

Zlatý most ve Vietnamu je originální tím, že ho drží dvě dlaně. Ty jsou vyrobené ze skleněných vláken a drátěného pletiva. Vypadají však jako kamenné. Architektonicky významné dílo je dlouhé asi půl kilometru.

Columbia Icefield Skywalk v Kanadě vede nad údolím Sunwapta. Dlouhý je 280 metrů a je vyroben z ultrapevného skla. Provozovatelé i vzhledem k úžasnému okolí národního parku tuto technickou vymoženost označují jako místo v prvním sedadle na představení, ve kterém příroda ukazuje svá nejvelkolepější díla.