Návštěvníky čekají novinky. Tu první představí turistům v pátek 19. června v Krásné Lípě, kde otevřou první značenou turistickou stezku pro vozíčkáře. „Délka značeného okruhu je 8,8 kilometru, spojka do Jiřetína pod Jedlovou potom dalších 4,7 kilometru. Trasa je značena plechovými tabulkami, osazena informačními tabulemi a vybavena stanovišti s posezením,“ popsala novou trasu Magdalena Fraňková z krajského úřadu.

Společně s hejtmanstvím se na vzniku stezky podílel také krásnolipský Klub českých turistů, obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Krásná Lípa. Stezka ale není určená jen vozíčkářům, mohou na ni vyrazit například rodiče s kočárky nebo lidé s horší pohyblivostí.

Stezka byla z velké části hotová už loni na konci léta, kdy na ni umístili potřebný mobiliář, jako jsou lavičky nebo informační tabule. Následně bylo potřeba ještě upravit samotné cesty tak, aby byly sjízdné i pro vozíčkáře. „Máme krásnou krajinu, národní park, dvě CHKO. A imobilní lidé jsou o to ochuzení, přestože by se tam rádi podívali,“ vysvětlil předseda krásnolipského Klubu českých turistů Václav Hieke, co jej vedlo k nápadu na vybudování turistické trasy pro vozíčkáře.

„Vznik takových stezek má smysl. Největším problémem pro vozíčkáře jsou terénní nerovnosti nebo příčný sklon cest, na kterých musím jednou rukou brzdit a druhou jet,“ ocenil před časem vznik nové stezky vozíčkář Aleš Černohous z Děčína. Ten před několika lety vytvořil průvodce Českým Švýcarskem pro lidi se zhoršenou pohyblivostí.

Koloběžky k zapůjčení

V porovnání s minulými lety je výrazně vyšší počet spolupořadatelů. Kromě obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, správy národního parku nebo Krásné Lípy se ke slavnostnímu zahájení sezóny přihlásili také v České Kamenici a v sousedních obcích Prysk a Kamenický Šenov na Českolipsku. Právě sem budou moci turisté zamířit v neděli 21. června a seznámit se s jejich okolím. Trasa povede z České Kamenice do Kamenického Šenova přes Polevsko do Horního Prysku.

„V Kamenickém Šenově na Panské skále bude zahájen provoz koloběžek s novou možností sjet na koloběžce až do České Kamenice a v českokamenickém informačním centru koloběžku nechat,“ přiblížila nedělní dění Vendula Fedorčáková, která má v České Kamenici na starosti cestovní ruch.

Na novinky se mohou turisté těšit také přímo v národním parku. Opravená je část Köglerovy naučné stezky v okolí Kyjovského hrádku. „Opravili jsme lávky, vybudovali nová schodiště, abychom snížili erozní vlivy způsobené návštěvností, jsou zde také sochy typických obyvatel Českého Švýcarska,“ popsal opravy lesní pěšiny, po které ročně projde asi 30 tisíc turistů, mluvčí správy parku Tomáš Salov.

V sobotu 20. června ve 12 hodin otevřou u rozcestí na Šaunštejn novou naučnou stezku na České silnici, která má dvanáct zastavení. Jedním z nich je například uhlířův domek ze slavné pohádky Pyšná princezna nebo dehtařská pícka či socha člověka doby kamenné nebo pruského vojáka.