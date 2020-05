Smartwings to oznámily na svém facebookovém profilu Neberte nám křídla, který používá jako marketingovou podporu pro jednání o státní pomoci. Plány potvrdila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Podle rezervačního systému chce začít létat do Splitu 10. června zatím dvakrát týdně, později už každý den.

Cena zpáteční letenky začíná na 6 tisících korunách. Od 13. června pak spustí spojení do Dubrovníku. „Obnovování letů je přímo závislé na uvolňování podmínek cestování ze strany jednotlivých států. Lety chceme obnovit co nejdříve v závislosti na avizovaném rozvolnění všech opatření,“ dodala Dufková.

Od 15. června chce firma nabídnout spojení do španělských destinací, konkrétně do Malagy a na Mallorku a Kanárské ostrovy. Na konci června chce dopravce obnovit spojení do Bulharska a Řecka.

Minulý týden obnovily lety z Prahy České aerolinie. Po Amsterdamu, Frankfurtu, Paříži a Stockholmu začne firma od zítřka létat do Bukurešti. Plánované obnovení provozu na Ukrajinu se odkládá: do Kyjeva začne firma létat až v druhé polovině června, do Oděsy lety nejsou ani v prodeji.