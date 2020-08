Pokud se ztratíte a nevíte, kde na mapě jste, hledejte právě tyto objekty. Pak stačí jen najít je na mapě a otočit ji tak, aby byl objekt na mapě ve stejném směru, jako ho máte ve skutečnosti. Ve větších městech vám mohou pomoci také piktogramy nebo směrové šipky ke známým místům a památkám.

V přírodě může být orientace trochu horší. Na pomoc si proto můžete vzít i kompas nebo buzolu. Kompas vám pomůže určit opěrné body, změřit vzdálenost na mapě, najít sever a hlavně se zorientovat na mapě. Držte kompas na dlani před sebou a otáčejte s ním, dokud nebude obarvená magnetická střelka srovnaná se severem na růžici. Pak otočte mapu tak, aby sever na mapě a sever na kompasu ukazovaly stejným směrem. Díky tomu se zorientujete v terénu a budete vědět, kudy se vydat.

Na výlet v přírodě je ovšem lepší připravit se s mapou předem. Dobré je sehnat si turistickou,ve které uvidíte i značení pěších tras. Počítat ale musíte s převýšením, které se na papírové mapě může, často mylně, zdát minimální. K jeho určení vám pomohou vrstevnice. Jsou to čáry, které spojují body se stejnou nadmořskou výškou. Její rozdíl je mezi jednotlivými vrstevnicemi stejný a bývá uveden v legendě. Čím jsou vrstevnice hustěji u sebe, tím je kopec prudší.

Papír versus displej

Zdroj: DeníkProti aplikacím mají papírové mapy hlavní výhodu v tom, že když s nimi umíte pracovat, fungují kdykoliv a kdekoliv. „Poskytují širší obrázek o okolní krajině, rozvíjí prostorovou představivost a schopnost orientace a navigace,“ říká mluvčí organizace Junák – český skaut Barbora Trojak. Další výhodou map je nezávislost na datech, baterii nebo nabíječce. „Číst v nich je určitá dovednost, kterou je možné rozvíjet a zdokonalovat,“ dodává Trojak.

On-line mapy zase umí snadno ukázat výškový profil trasy, odhadnout čas nutný k jejímu zdolání nebo dát tip na zajímavosti a památky v okolí i společně s jejich podobou. „Obojí má své výhody, ale pokud chce být člověk jako poutník nezávislý a mít stoprocentní jistotu, měl by zvládat orientaci i podle papírové mapy,“ podotýká Trojak. Ve skautských oddílech využívají obojí.

Na kompas je sice spolehnutí vždy, musíte však brát v potaz vhodné skladování, když ho zrovna nepoužíváte. Kompas nesmí přijít do styku s magnetem, který by jeho střelku vychýlil a neukazoval by tak správný směr. Navíc je kompas levný. Menší modely můžete koupit i do 100 korun, mapy seženete v informačních centrech.

Z nedávné ankety Deníku vyplývá, že klasickou mapu při výletech nepoužívá téměř 55 % Čechů a raději vyrazí podle navigace v mobilním telefonu.

„Mobil vyhrává zejména u dvacátníků a třicátníků, navigovat se jím nechají skoro tři čtvrtiny z nich,“ komentuje výsledky ankety datový novinář Deníku Michal Janko. Jen podle mapy chodí zhruba pětina lidí, nejčastěji senioři. Nejméně lidí pak k orientaci využívá kompas, pouze 0,13 %.