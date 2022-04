Před restaurací, která je ve stejné budově, kde končí supermoderní kabinová lanovka pro 32 osob s wifi a polstrovanými koženými sedačkami, dobrodružství začíná. Odtud se rozbíhají dlouhé, široké a pohodové sjezdařské dálnice největšího rakouského ledovce.

Nejen pro mírné svahy si ledovec oblíbily rodiny s dětmi, dalším velkým bonusem je skipas zdarma pro děti do deseti let v doprovodu rodičů. Mnoho lidí ale také slyší na nabídku Ski plus City, kde je skipas zkombinovaný s návštěvou 22 kulturních a sportovních míst v Innsbrucku a okolí (můžete se například vydat na slavný skokanský můstek od architektky Zahy Hadid nebo do areálu Křišťálového světa Swarovski ve Wattens). Tento skipas platí i na dalších devět areálů v okolí Innsbrucku.

Bronzoví Češi

Krásně svítí sluníčko a okolní třítisícovky nás drží v pevném a magickém horském náručí. Na 42 kilometrech místních sjezdovek se lyžuje od října až do konce května nebo začátku června (podle podmínek), tedy i když dole v údolí kvetou kytky. V červenci se vleky rozjíždějí znovu pro pěší turisty. Například o jarních i podzimních prázdninách tu zní hlavně čeština – a Češi drží třetí příčku, co se týče celkového počtu příjezdů zahraničních turistů na Stubai.

Areál se rozprostírá na pěti ledovcích a točí se dokola třítisícového vrcholu Schaufelspitze. Tam je možné navštívit vyhlídkovou plošinu Top of Tyrol, nabízející dechberoucí 360° výhled – od Stubaiských a Ötztalských Alp až po Dolomity.

Kam s dětmi

S dětmi zamiřte na Gamsgarten, kde je výukové hřiště s několika koberci a nedaleko také vlek Murmele, ten prý „odkojil“ několik generací místních lyžařů. S většími dětmi si můžete užít volného terénu – okolí sjezdovek nabízí spoustu míst, kde se dá bezpečně trénovat. A navíc je zde devět značených tras pro skialpinisty i třináct pro freeridery, lze si je stáhnout jako GPS a prozkoumat na videu.

TIP REDAKCE

Zaujala nás také nabídka skipasu na 2,5 či 3,5 dne za cenu dvou či tří dnů. Ráno vstanete, sednete do auta, v poledne vyjedete gondolou a odpolední lyžování máte zdarma.



PŘÍKLAD CENY SKIPASŮ

2 dny na ledovci 105 eur (117 eur Ski plus City)

3 dny 154 eur (163 eurSki plus City)

www.stubai.at

Většinu areálu obsluhují lanovky, nejvíc jsme se ale „zasekli“ na ledovci Daunferner s dvojicí kotvových vleků. Jeho široké dálnice jsou ideální na krájení carvingových oblouků, a to nás bavilo. Nevynechali jsme ani desetikilometrový sjezd Wilde Grub´n, který končící až na parkovišti.

A pokud by vám nejvýše položené těstoviny k obědu nestačily, můžete se vydat do restaurace Schaufelspitz, která kvůli covidu loni nemohla obhájit 3 kuchařské čepice prestižního průvodce Gault Millau. Anebo si dát luxusní kafe či vybraný čaj v kavárně Zum Steinbock.

Další areály

Není ale třeba vyjíždět každý den na ledovec, dobře si zalyžujete i v dalších areálech Stubaie. Za zmínku stojí Schlick 2000, rodinný areál s 22 km sjezdovek, kde děti do osmi let jezdí zdarma. Do magické krajiny masivu Kalkkögel, který vzhledem i složením horniny připomíná italské Dolomity, vyjíždí gondola z městečka Fulpmes. Doprava od ní se rozbíhají sjezdovky, které obsluhují převážně dvě lanovky, kolem nich padá dolů několik variant sjezdů, takže než všechny projezdíte a vyberete si tu nejlepší, chvíli to trvá. My jsme se zabydleli na modré sjezdovce 4c začínající na Sennjochu, která končí u čtyřsedačkové lanovky. Nejdříve se kroutí dolů v ostrých začátkách a pak se mění v širokou dálnici s ideálním carvingovým sklonem a placatým dojezdem.

Pokud se lanovkou nevrátíte zpět, dá se po ní sjet až do údolí. Každou středu je sem možné od 19.30 vyrazit na noční sáňkování, a když coronavirová pravidla dovolí, za vidění stojí lyžařská show Night of Colours (ta naše byla zrovna zrušená).

Skialpový adrenalin

Schlick 2000 není pouze rájem pro lyžaře. Jsou tu ideální podmínky na skialpový výlet. Sice jsme si to nevyšlápli od spodní stanice lanovky jako Matthias, kterého jsme potkali v nadmořské výšce 2436 metrů na vrcholu Niederer Burgstallu, ale 450 výškových metrů, které jsme nastoupali pod lanovkou Sennejoch, bylo taky fajn. Pod vrcholem jsme se jen přehoupli přes hřebínek a sjížděli dolů krásným prašanem a užívali jsme si jízdu volným terénem.

Když se ale pak rozhlehlá dálnice změnila na slalom mezi kletí, vypadalo to dramatičtěji.

Uklidnili jsme se až nad sklenicí piva, selským gerštlem a špekovými knedlíky v restauraci Galtaml, která se z ničeho nic vyloupla na úzké stezce, po které jsme sjížděli do údolí. Nutno dodat, že na tuto túru je lepší vyrazit s lavinovou výbavou, průvodcem nebo dostatečnými skialpovými zkušenostmi.

