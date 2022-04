Objevovat tento region jsme začali hned odpoledne po příjezdu. Nejdříve jen pozvolna – vyrazili jsme do lesních lázní na relax. První část cesty do místa, kde má hlavní slovo harmonie, byla jednoduchá, z Hinterglemmu nás vyvezla lanovka Reiterkogel. Od ní jsme pak stoupali asi hodinu po lesní stezce. Přiznávám, chvílemi mi z toho docházel dech. A pak se nám v nadmořské výšce 1700 metrů otevřelo netradiční wellness uprostřed 200 let starého lesa.

Lesní wellness, ojedinělé místo pro relax, ale také třeba pro lekce jógy, místo, kde si můžete užít dokonalou harmonii s přírodou. V lese pod korunami stromů a na dřevěných plošinách jsme se pustili do cvičení jógových ásan a já cítila, jak se propojuji s přírodou víc než kdy předtím. Nic jiného než přítomné okamžiky neexistovalo.

Po lekci jsem se ponořila do knížky, kterou jsem si nesla s sebou v batohu, a zavěsila se do houpací sítě. Moc dlouho jsem si to neužila, lanovka už sice nejezdila, ale museli jsme se dostat do vesnice za světla. Cestou se potvrdilo staré známé pravidlo, že sestup bývá náročnější než výstup! Lýtka a stehna pálila. Večeře v restauraci Alpenhotelu Jufa v Saalbachu byla lákavou motivací, přesto jsem zasněně myslela na houpací síť tam nahoře.

Dětský ráj

Region myslí nejen na dospělé, ale i děti. Pro rodiny zde mají několik zážitkových pěších stezek. Připravené jsou herny pod širým nebem, často se k nim dostanete nejen pěšky, ale i lanovkou. Příkladem je Montelinova trasa na hoře Kohlmais. Děti zde mají pomoci malému klaunovi najít ztracené hračky a kamarády a tím mu vrátit smích. Děti, které rády zdolávají výzvy, mohou vyzkoušet Kids Wander Challenge po vrcholech Schattbergu. Po absolvování stezky v korunách stromů, stezky motoriky, naučné stezky, cesty pohádkovým lesem a okruhu na ně čeká odměna. Při objevování regionu se můžete občerstvit na některé z horských chat. V létě jich tu bývá otevřeno nejméně čtyřicet.

Bikerský ráj

Saalbach Hinterglemm je rájem i pro cyklisty. Naše skupina se rozdělila na dvě části. První parta si půjčila elektrokola a vydala se na 15 kilometrů dlouhý výlet po cyklostezkách v údolí.

JOKER CARD

S Joker Card si můžete využít řadu výhod a užít si bikerskou zábavu bez hranic. Majitelé karty mají třicetiprocentní slevu na jízdné na lanovky v Saalbach Hinterglemmu, Epic Bikeparku Leogang i Fieberbrunnu! Další výhodou je i dvakrát denně bezplatná přeprava kol na lanovkách v Saalbach Hinterglemmu nebo Leogangu. Zdarma můžete využít i venkovní bazén kapitána Hooka, minigolfová a tenisová hřiště či místní vlak a autobus.



CO SE VÁM JEŠTĚ MŮŽE HODIT

K wellness, a obzvlášť tomu lesnímu, kdy vyhládne, neodmyslitelně patří i gurmánské zážitky. Piknikový koš s místními specialitami a smoothie z divokých bylinek si můžete objednat (nejpozději 2 hodiny předem) na horské chatě Reiteralm.

Já jsem se odvážně připojila ke druhé skupince. V půjčovně kol jsme měli objednanou výstroj na horská kola. Poprvé v životě jsem si nasadila integrální helmu, chrániče na lokty a kolena a pátéřák. Následoval výběr správné velikosti celoodpruženého kola a šlo se na to! Náš lektor Justin nám dal základní školení a vydali jsme se na tréninkové tratě v novém Learn to Ride Parku, kam jsme na kole došlapali ze Saalbachu.

Jedná se o čtyři ‚mini lajny‘, tedy menší formy zdejších nádherných trailů, kde si sjíždění osaháte. Byl to adrenalin už na těch cvičných tratích, zároveň zábava, ale i překvapení. To když jsem sledovala malou holčičku v šatech, s helmou na hlavě a s pořádným kusem odvahy!

Po tomhle tréninku jsme se všichni rozhodli, že jdeme na ostrý sjezd! Bála jsem se. Hodně. Ale díky Justinovi jsme věděli, co dělat. Zatáčky v lajně a přejezdy dřevěných mostů jsme si užívali, když byl prostor, zastavili jsme a udělali místo zkušenějším bikerům, ke kterým jsem obdivně vzhlížela. Sjezd jsme všichni zvládli a odměnili se společným obědem.

Díky propojení Saalbach Hinterglemmu se středisky Leogang a Fieberbrunn se tato destinace stala největším bikerským regionem Rakouska, kde najdete více než 80 km single trailů, downhill tracků a flow lajn, na které cyklisty vyváží devět lanovek. V obrovské síti značených tras pro horská kola vás zastaví pouze hranice vlastní fyzické zdatnosti.

Náš výlet se chýlil ke konci a já už věděla, že za nevšedními zážitky se odteď budu vydávat na hory nejen v zimě!

Autor: Miloslava Assmannová

